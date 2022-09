Altra gara caotica in quel di Monza, dove è andata in scena la penultima Feature Race stagionale del campionato FIA F2. Sul tracciato brianzolo a trionfare ci ha pensato Jehan Daruvala, che ottiene così il primo successo stagionale al volante della Prema. Sul podio anche Frederik Vesti e Ayumu Iwasa.

GARA RIVOLUZIONATA

Non sono mancate le sorprese in quest’ultima gara di Formula 2, condizionata da due safety car ed un’interruzione con bandiera rossa. Già in partenza un colpo di scena con il poleman Jack Doohan, rimasto quasi fermo nella sua piazzola, perdendo diverse posizioni. Doppio contatto poi nel corso del primo giro, il primo che ha coinvolto Ralph Boschung, Theò Pourchaire e Luca Ghiotto ed un altro che ha visto protagonisti Jack Doohan e Logan Sargeant. Safety car in pista e gara neutralizzata fino al termine del quinto passaggio.

Nemmeno il tempo di ripartire ed ecco che la safety car dopo soltanto due giri percorsi è costretta a tornare in pista, con Calan Williams a muro. Questo è di fatto il momento che rivoluziona la corsa, con diversi piloti che rientrano ai box per smarcare il pit stop obbligatorio, rivoluzionando la classifica. Dopo altri due giri alle spalle della vettura di sicurezza, la gara viene però sospesa con una bandiera rossa.

DRUGOVICH SETTIMO

I restanti 20 giri percorsi alla ripartenza hanno visto Daruvala avere la corsa in pugno, andando a vincere tranquillamente davanti a Vesti ed Iwasa. Un podio non esente dunque da sorprese, grazie anche a numerose penalità oltre alle interruzioni.

Ai piedi del podio Enzo Fittipaldi, che non è riuscito a portare l’attacco ai danni di Iwasa, pur rimanendo costantemente in zona DRS. Alle sue spalle Dennis Hauger a completare la top five. A seguire David Beckmann, davanti al neo-campione Felipe Drugovich, sfortunato a causa della safety car e dei pit stop.

In top ten anche Amaury Cordeel, Clément Novalak e Richard Verschoor, quest’ultimo autore del giro più veloce.

Archiviato il round di Monza, la Formula 2 tornerà in pista tra oltre due mesi a Yas Marina per l’ultimo appuntamento stagionale.

Carlo Luciani

