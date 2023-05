Prima pole position stagionale per Frederik Vesti che si è imposto nelle qualifiche di FIA F2 nel Principato di Monaco. Il pilota danese ha battuto il leader del campionato Théo Pourchaire, ora primo per un solo punto. Sessione divisa in due gruppi, come ormai consueto in questo suggestivo appuntamento stagionale.

TRE BANDIERE ROSSE

Nonostante la divisione in gruppi, a Monaco è facile che le sessioni vengano interrotte. Già nel primo turno ben due incidenti hanno bloccato la sessione, il primo dei quali con protagonista l’idolo di casa Arthur Leclerc, a muro alla Antony Noghès a meno di 6 minuti dalla fine. Secondo stop invece nel corso delle ultimissime battute, con un altro botto, questa volta di Richard Verschoor. Con quest’ultimo incidente la sessione non è poi ovviamente ripartita. Stessa sorte anche per i piloti del gruppo B, che hanno terminato la sessione con qualche secondo di anticipo per via di un incidente di Clément Novalak.

POURCHAIRE BATTUTO

Le prime due migliori prestazioni sono state ottenute dai piloti del gruppo B, con Vesti che ha battuto Pourchaire per soli 52 millesimi di secondo. Grande prestazione da parte del pilota Prema, che dovrà sfruttare al meglio la partenza dalla pole nella Feature Race.

Battuto il leader della classifica piloti, che comunque avrà l’occasione di battagliare per la vittoria. Terzo invece Victor Martins, primo classificato del gruppo A. Seconda fila nella Feature Race per Jack Doohan, anche lui impegnato nel primo gruppo. A seguire Zane Maloney e Jak Crawford a completare la terza fila davanti a Richard Verschoor e Jehan Daruvala. In top ten anche Isack Hadjar ed Ayumu Iwasa.

Sessione difficile invece per l’altro pilota Prema Oliver Bearman, soltanto ottavo nel gruppo A. Archiviate prove libere e qualifiche, per la FIA F2 adesso non restano che le gare. Prossimo appuntamento con la Sprint race domani alle 14:10.

Carlo Luciani

