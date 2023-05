Gabriele Minì ha conquistato all’ultimo giro cronometrato la pole-position per la prova di Monaco della FIA F3. Il siciliano svetta in classifica imponendosi su Dino Beganovic, il più veloce nel primo gruppo. Sottotono Bortoleto, quarto nel proprio turno cronometrato.

IT'S POLE FOR MINI IN MONACO! 👏 The @AlpineF1Team Academy driver takes his second pole position of the year in the Principality 🙌#MonacoGP #F3 @MiniGabriele pic.twitter.com/JkCEHSQqJR — Formula 3 (@Formula3) May 26, 2023

Mini svetta in una qualifica particolare

Per evitare che si formi troppo traffico in pista e diminuire gli incidenti, la F3 ha optato per un format di qualifica suddiviso in due fasi. I due gruppi, divisi in numeri pari e dispari, hanno avuto 16 minuti di tempo per completare almeno un giro cronometrato.

La sessione si è svolta interamente sull’asciutto a differenza delle bagnato che ha caratterizzato le prove libere. Tutti non hanno perso tempo e sono scesi in azione sin da subito, una scelta saggia al fine di evitare delle possibili interruzioni.

Il nostro Minì è stato semplicemente perfetto durante la sessione cronometrata, abile ad abbattere il riferimento di Dino Beganovic. Lo scandinavo ha dovuto arrendersi nonostante alla prestazione dell’ex campione della F4 tricolore, abile ad imporsi in 1.23.278.

Hitech partirà quindi davanti a due PREMA con il terzo crono assoluto da parte di Paul Aron (Gruppo A). L’estone precederà Luke Browning (Gruppo B), protagonista che a più riprese ha tentato di impensierire il giovane volto di Alpine nella diretta lotta per la pole-position.

Terza fila per il colombiano Sebastian Montoya, presente nella parte alta della graduatoria nonostante un errore che ha concluso prematuramente il turno del Gruppo A. Il figlio dell’ex pilota di F1 si è mostrato molto competitivo tra le stradine del Principato, determinato a confermarsi anche nelle due competizioni che commenteremo questo fine settimana.

Seguono nell’ordine Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Hugh Barter e Leonardo Fornaroli. Menzione d’onore anche per l’elvetico Grégoire Saucy, presente in 12ma piazza ed automaticamente in pole-position per la Sprint Race.

Appuntamento quindi a domani ore 11 locali con la prima Sprint race di F3 a Monaco.

Anna Botton