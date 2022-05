Felipe Drugovich vince ancora e prende il largo nel campionato Formula 2, trionfando in gara-2 a Monaco. Il brasiliano ha confermato il suo stato di forma difendendosi nel finale dagli attacchi del pilota di casa Pouchaire. A podio anche Juri Vips in terza posizione.

Drugovich resiste a Pourchaire e vince gara-2 a Monaco

Abbiamo ormai individuato i due principali contenders per questo campionato Formula 2. Felipe Drugovich e Theo Pourchaire si sfidano sul filo dei centesimi a Montecarlo, resistendo nel finale all’alto degrado degli pneumatici super soft. Buona condotta di gara anche per Juri Vips che sfrutta un pit stop migliore per sopravanzare Doohan e tornare sul podio.

Dietro a Doohan, quarto, si piazza Enzo Fittipaldi che conferma in piazzamento del via. Sesta posizione sotto bandiera a scacchi per Marcus Armstrong davanti a uno sfortunato Hauger. Il pilota Prema, vincitore di gara-1, ha sfruttato al meglio le morbide in partenza salendo sino alla quinta posizione, ma una safety car a metà corsa rovina i piani del pilota norgevese che si ritrova settimo senza chance di rimonta. Chiudono la zona punti Daruvala, Sargeant e Sato. Gara disastrosa per Liam Lawson, prima stalla in partenza poi è costretto al ritiro a una manciata di tornate dal termine.

Gara condizionata da due safety car

Drugovich mantiene la leadership davanti a Pourchaire, ottimo start per Hauger che balza dalla nona alla quinta posizione sfruttando le mescole più soffici. Restano fermi nel giro di ricognizione Lawson e Nissany, costretti a partire dalla pit lane. L’ingresso della safety car al giro 20 non mischia le carte. Rientrano al pit tutti i piloti di testa per smarcare lo stop obbligatorio con la leadership che resta tra le mani di Drugovich; switch di posizione tra Doohan e Vips, con quest’ultimo capace di guadagnare la terza piazza dopo un pit stop più lento effettuato dal team Virtuosi. Non paga la strategia di Hauger che, fermatosi nei primi giri, si vede due posizioni più lontano rispetto alla quinta piazza conquistata nel primo giro.

Dopo un’altra breve neutralizzazione, questa volta causata dalla vettura di Novalak, la seconda metà di gara vede un Pourchaire estremamente aggressivo nei confronti del leader Drugovich, pur senza mai trovare un varco per tentare un sorpasso. Nell’ultimo giro patatrac tra Iwasa e Williams (quest’ultimo in netta difficoltà con le proprie coperture). I due si toccano alla Hairpin terminando la loro corsa a pochi chilometri dal traguardo, ne approfittano Sargeant e Sato che salgono in zona punti.

Drugovich sempre più leader

Con 113 punti Drugovich rimane saldamente al comando della graduatoria, guadagnando ulteriore terreno su Pouchaire che consolida la seconda posizione assoluta dopo il podio odierno. Rimane in terzo Daruvala, pur staccato di 60 punti dal leader, lo seguono a breve distanza Armstrong e Vips. Il sesto appuntamento del campionato 2022 si terrà sul circuito di Baku, il 10-12 giugno.

Samuele Fassino