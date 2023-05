Secondo successo stagionale in FIA F2 per Frederik Vesti, che dopo la vittoria nella Feature Race di Jeddah si aggiudica anche la gara lunga nel Principato di Monaco. Dopo aver ottenuto la pole position venerdì, il pilota danese non ha avuto problemi a gestire la prima posizione per tutta la gara, che ha subito anche una lunga interruzione in seguito ad un incidente di Jack Doohan.

VESTI VINCE, POURCHAIRE È SECONDO

Se Vesti non ha avuto particolari problemi, chi ha avuto più da fare è stato Théo Pourchaire. Il pilota francese, scattato dalla seconda casella, ha perso subito la posizione nei confronti del compagno di squadra Victor Martins. La seconda posizione è stata poi recuperata grazie ad un drive-through inflitto a Martins per non aver rallentato sotto bandiera gialla, rischiando di investire anche due commissari.

Il podio è stato completato da Zane Maloney, staccato però di ben 15 secondi dal vincitore. Giù dal podio invece Richard Verschoor, davanti a Dennis Hauger. Il pilota norvegese, grazie alla safety car causata da Doohan (diventata poi bandiera rossa), è riuscito a guadagnare molte posizioni grazie alla strategia. Stesso discorso anche per Roman Staněk, settimo al traguardo davanti a Kush Maini. Soltanto ottavo il già citato Martins, scivolato indietro per via della penalità, ma autore del giro più veloce in gara.

In zona punti anche Jak Crawford ed Ayumu Iwasa, rispettivamente nono e decimo. Il pilota giapponese dopo la vittoria di ieri sperava in un risultato migliore, ma Monaco è sicuramente la pista più difficile per cercare una rimonta.

GARA ACCORCIATA

La corsa è terminata dopo 39 passaggi invece che dopo i 42 giri previsti. Questo perché l’interruzione causata dal botto di Doohan è stata lunga per ripulire la pista e si è dovuto ricorrere al cronometro per non andare oltre il tempo limite. L’australiano ha regalato l’unico colpo di scena di una gara che fino a quel momento ha avuto poco da dire.

Archiviato il round di Monaco, la FIA F2 sarà nuovamente in pista il prossimo week-end al Montmelò per il sesto appuntamento stagionale.

Carlo Luciani

