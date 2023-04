Appuntamento da non perdere dall’Albert Park di Melbourne per la Sprint Race della FIA Formula 2. Ci sarà da divertirsi Australia per una competizione che si prospetta oltremodo interessante dopo la pioggia che ha caratterizzato le qualifiche di ieri.

L’inversione dei primi dieci delle qualifiche concede a Dennis Hauger di scattare dalla prima piazza. Il danese, portacolori di Prema, guiderà il gruppo durante la Sprint Race davanti all’americano Jak Crawford (Hitech).

Alfredo Cirelli