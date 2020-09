Callum Ilott porta a casa la pole position per gara-1 del round italiano della FIA F2. La qualifica è stata interrotta prematuramente dopo un botto di Mick Schumacher all’uscita dell’Ascari. Il pilota britannico del team UNI-Virtuosi è riuscito a precedere Yuki Tsunoda per soli 30 millesimi. Terzo Luca Ghiotto che domani avrà la chance di partire dalla seconda fila.

Pole preziosissima per Ilott nella qualifica della FIA F2 di Monza; il britannico potrà sfruttare la deludente qualifica di Shwartzman

Colpo che potrebbe rivelarsi chiave per il seguito del campionato. Callum Ilott partirà dalla pole position in gara-1, mentre Robert Shwartzman (Prema) sbaglia la qualifica e si ritrova sedicesimo. Con i quattro punti della pole position, Ilott si porta a soli sei punti dal leader di campionato. Occasione da sfruttare anche per Yuki Tsunoda (Carlin), che scatterà dalla prima fila. Bene Luca Ghiotto (Hitech GP) che si porta a casa un’ottima terza posizione in vista di domani, davanti a un ritrovato Christian Lundgaard (ART GP).

La sorpresa in positivo di giornata è senza dubbio l’israeliano Roy Nissany, quinto con la sua Trident. Il figlio d’arte veniva anche da una più che positiva sessione di prove libere in Formula 1, con il team Williams. Sesta posizione per Nikita Mazepin (Hitech GP), davanti a Mick Schumacher (Prema), che aprirà la quarta fila. Per il tedesco un incidente senza conseguenze nel finale di sessione. Ottavo Jehan Daruvala (Carlin), davanti a Louis Deletraz (Charouz) e Dan Ticktum (DAMS) che chiudono la top ten.

Scorrendo la classifica troviamo Juri Vips (DAMS) in undicesima posizione, alla sua seconda qualifica in Formula 2, davanti al duo MP Motorsport formato da Felipe Drugovich e Nobuharu Matsushita. Non solo Shwartzman, anche Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi) si ritroverà a scattare dal fondo dello schieramento dopo la diciassettesima posizione ottenuta nella sessione odierna. Appuntamento per gara-1 domani alle 16:45.

