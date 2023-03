Questo weekend scatterà anche la stagione 2023 delle categorie cadette FIA F2 e FIA F3. Rimane il format classico di due gare per quattordici weekend, con la novità della prova in Australia. Cambiano alcuni protagonisti, ma resta il sogno del titolo e, quindi, di poter approdare nel Circus.

Ventidue piloti si sfideranno per essere i successori di Felipe Drugovich, il quale, al volante della MP Motorsport, è stato dominatore inaspettato della stagione precedente con 101 punti di distacco sul secondo in classifca. Per i team, invece, Prema Racing cercherà di tornare a dominare anche in F2, dopo che un 2022 fuori dalla top 3 (composta da MP Motorsport, Carlin e ART Gran Prix).

Line-up piloti

La griglia di F2 quest’anno vede ben nove nuovi piloti, tutti provenienti dalla F3, che cercheranno di dare del filo da torcere ai veterani. Tra questi, notiamo chi è in categoria da cinque e sette stagioni, come Roy Nissany e Ralph Boschung, chi vede questa stagione come la grande occasione, Théo Pourchaire su tutti, e chi fa il suo ritorno dopo un periodo molto difficile come Juan Manuel Correa.

Ecco le line-up dei piloti che scenderanno in pista da domenica:

MP MOTORSPORT: Dennis Hauger, Jehan Daruvala

RODIN CARLIN: Zane Maloney (R), Enzo Fittipaldi

ART GRAND PRIX: Théo Pourchaire, Victor Martins (R)

PREMA RACING: Frederik Vesti, Ollie Bearman (R)

HITECH PULSE-EIGHT: Jak Crawford (R), Isack Hadjar (R)

DAMS: Ayumu Iwasa, Arthur Leclerc (R)

INVICTA VIRTUOSI RACING: Jack Doohan, Amaury Cordeel

PHM RACING BY CHAROUZ: Roy Nissany, Brad Benavides (R)

TRIDENT: Roman Stanek (R), Clement Novalak

VAR AMERSFOORT RACING: Richard Verschoor, Juan Manuel Correa

CAMPOS RACING: Kush Maini (R), Ralph Boschung

Favoriti e outsiders

In questo 2023 la F2 non presenta un netto favorito al titolo, nonostante l’indiziato numero 1 sia Théo Pourchaire. Il giovane della Sauber Academy non dovrà commettere passi falsi se vuole approdare in F1: è la sua ultima occasione. Altri volti si aggiungono alla lotta per la vittoria: oltre a Dennis Hauger, campione di F3 nel 2021, Jack Doohan, Richard Verschoor (tra i migliori nei test pre-stagione) e Frederik Vesti. Da tenere in considerazione i possibili outsider tra i rookie presenti: su tutti Victor Martins, Zane Maloney, Ollie Bearman e Isack Hadjar. Da non sottovalutare anche Arthur Leclerc, anche lui promosso dalla F3.

Calendario

Il calendario di F2 2023 vede una new entry rispetto all’anno precedente: l’Australia. Come la F3, anche la categoria cadetta esordirà all’Albert Park. Inoltre, ancora una volta vi sarà una lunga pausa tra Monza e Abu Dhabi: due mesi e mezzo separeranno i primi tredici appuntamenti dall’ultimo.

Ricapitoliamo quindi i quattordici weekend di F2:

03-05 Marzo: Sakhir, Bahrain 17-19 Marzo: Jeddah, Arabia Saudita 31 Marzo-2 Aprile: Melbourne, Australia 28-30 Aprile: Baku, Azerbaijan 19-21 Maggio: Imola, Italia 25-28 Maggio: Montecarlo, Principato di Monaco 02-04 Giugno: Montmeló, Spagna 30 Giugno-2 Luglio: Spielberg, Austria 07-09 Luglio: Silverstone, Gran Bretagna 21-23 Luglio: Budapest, Ungheria) 28-30 Luglio: Spa-Francorchamps, Belgio 25-27 Agosto: Zandvoort, Olanda 01-03 Settembre: Monza, Italia 24-26 Novembre: Yas Island (Abu Dhabi), Emirati Arabi Uniti

Format

Come già anticipato, il format che verrà utilizzato per tutti i weekend di gara resterà quello classico che prevede due gare a weekend.

Il venerdì, primo giorno di attività in pista, vede 45 minuti di prove libere e 30 minuti di qualifiche. La qualifica restituisce ben due verdetti: il poleman della Feature Race della domenica (ovvero chi fa registrare il tempo più veloce della sessione) e quello della Sprint Race del sabato (chi ottiene il decimo tempo in qualifica). La posta in gioco è alta: si giocherà ovviamente di strategia, ma tenendo conto del fatto che il poleman guadagnerà 2 punti.

Il sabato si apre con la Sprint Race, la cui griglia di partenza è data dall’inversione dei primi 10 piloti della qualifica, per rendere tutto più imprevedibile. I primi otto piloti classificati ricevono in ordine da 10 a 1 punto, mentre chi si accaparrerà il giro veloce in gara otterrà un prezioso punto solamente se concluderà in top10.

La domenica, invece, appuntamento con la gara più importante: la Feature Race. 170 chilometri, compreso un pit-stop obbligatorio, porteranno i ventidue piloti a cercare di prendere più punti possibili. I primi 10 classificati si porteranno a casa rispettivamente 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e 1 punti, con il punto del giro veloce, la cui regola rimane uguale a quella della Sprint Race.

Albo d’oro

Ecco i vincitori delle ultime cinque stagioni di F2 sia nella classifica piloti che team:

2018: George Russell – Carlin Motorsport

2019: Nyck De Vries – DAMS

2020: Mick Schumacher – Prema Racing

2021: Oscar Piastri – Prema Racing

2022: Felipe Drugovich – MP Motorsport

Appuntamenti del fine settimana

Il weekend in Bahrain per la F2 comincia venerdì 3 Marzo con le prove libere alle ore 10:05, seguite dalle qualifiche alle 17:30. Per quanto riguarda le gare, la Sprint Race avrà luogo sabato 4 alle ore 14:15 mentre la Feature Race sarà domenica 5 alle 11:20 (gli orari indicati sono col fuso orario italiano).

La scalata verso il titolo di F2 e il sogno chiamato F1 sta per cominciare. Appuntamento a venerdì!

Anna Botton