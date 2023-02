Questo weekend da Sakhir scatta la nuova stagione di FIA F3: tante novità in questo 2023, a partire dal calendario, che vede la grande novità di Melbourne, oltre al gradito ritorno sulle stradine del Principato di Monaco. Per quanto riguarda la griglia, le facce conosciute sono poche, ma molto agguerrite. Tantissimi rookie al via: noi italiano potremo far affidamento su due esordienti promettenti, Gabriele Minì e Leo Fornaroli.

TEAM E PILOTI

Prema – Paul Aron, Dino Beganovich, Zak O’Sullivan

ART GP – Kaylen Frederick, Gregoire Saucy, Nikola Tsolov

Trident – Leonardo Fornaroli, Gabriel Bortoleto, Oliver Goethe

MP Motorsport – Franco Colapinto, Mari Boya, Jonny Edgar

Hitech GP – Sebastian Montoya, Gabriele Minì

Van Amersfoort Racing – Caio Collet, Rafael Villagomez, Tommy Smith

Rodin Carlin – Oliver Gray, Hunter Yeany, Ido Cohen

Campos Racing – Josep Maria Marti, Christian Mansell, Hugh Barter

Jenzer Motorsport – Nikita Bedrin, Taylor Barnard, Alejandro Garcia

PHM Racing by Charouz – Sophia Floersch, Roberto Faria, Piotr Wisnicki

Chi potranno essere i possibili driver in lotta per il titolo? Tenendo conto degli ottimi risultati nei test, il primo da segnare in lista è Gregoire Saucy: l’alfiere di ART GP è consapevole di correre in una squadra blasonata, campione in carica tra i team.

Lo svizzero sarà alla sua seconda esperienza nella serie, dopo il titolo in Formula Regional, ragion per cui non si risparmierà di certo in pista. Stesso discorso per Zak O’Sullivan: il britannico di Williams Academy sarà al via con la scuderia rivale in F3 negli ultimi anni, il team Prema.

Da non scartare i vari Caio Collet, Franco Colapinto e Jonny Edgar: hanno già mostrato di che pasta sono fatti, così come lo hanno dimostrato i team per cui corrono, anche se non sono hanno mai conquistato un titolo. Potrebbero essere proprio Van Amersfoort, MP Motorsport, Hitech e Trident a cercare di rovinare la festa sia ad ART GP che a Prema, portando grandi sorprese e, perché no, un outsider al top.

Per quanto riguarda invece gli esordienti, oltre agli azzurri presenti in pista, che già hanno fatto bene nei test, da tenere d’occhio i ragazzi del team Prema, Paul Aron e Dino Beganovic: il primo membro di Mercedes Academy, il secondo legato ad Ferrari.

Saranno della partita anche il baby-fenomeno Nikola Tsolov, grande campione seppur giovanissimo, Taylor Barnard ed il figlio di Juan Pablo Montoya, che per la prima volta affronterà l’intera stagione nella serie, dopo aver ben figurato lo scorso anno nella tappa di Zandvoort.

IL CALENDARIO

Sakhir – 3-5 Marzo 2023

Melbourne – 31 Marzo – 2 Aprile

Test – 13-14 Aprile – Barcellona

Test – 18-19 Aprile – Imola

Imola – 19-21 Maggio

Monaco – 25-29 Maggio

Barcellona – 2-4 Giugno

Spielberg – 30 Giugno-2 Luglio

Silverstone – 7-9 Luglio

Budapest – 21-23 Luglio

Spa-Francorchamps – 28-30 Luglio

Monza – 1-3 Settembre

ALBO D’ORO FIA F3

2019 – Robert Shwartzman (titolo piloti, Prema), Prema (titolo team)

ù2020 – Oscar Piastri (titolo piloti, Prema), Prema (titolo team)

2021 – Dennis Hauger (titolo piloti, Prema), Prema (titolo team)

2022 – Victor Martins (titolo piloti, ART GP), ART GP (titolo team)

Il weekend di gara del Sakhir comincerà venerdì con le prove libere alle ore 10:55 locali. Nel pomeriggio bahreinita, dalle 16:00 locali, scatterà quindi la sessione di qualifica. Sabato invece sarà la volta della Sprint Race dalle ore 12:15 locali (10:15 italiane), mentre domenica dalle ore 11:50 (9:50 italiane) andrà in scena la Feature Race.

La caccia all’erede di Victor Martins sta per partire!

Giulia Scalerandi

