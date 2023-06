Seconda pole position stagionale per Oliver Bearman, che scatterà davanti a tutti nella Feature Race di domenica di FIA F2 al Montmelò. Il pilota Prema, dopo la pole conquistata nel week-end perfetto di Baku, si è ripetuto anche a Barcellona, sperando di poter replicare lo stesso risultato anche in gara.

FITTIPALDI BEFFATO ALL’ULTIMO

Con un tempo di 1:23.546 Bearman ha conquistato il primato proprio negli ultimi minuti della sessione, strappandola ad Enzo Fittipaldi. Velocissimo anche il brasiliano, più lento di soli 77 millesimi.

Qualifiche davvero combattute per le prime posizioni, con i primi 5 piloti che hanno chiuso la sessione separati da meno di 2 decimi di secondo. Terzo Jack Doohan, autore di una bella prestazione dopo il deludente week-end di Monaco. Quarto Ayumu Iwasa, davanti a Theo Pourchaire. È probabile però che il francese venga penalizzato per impeding nei confronti di Dennis Hauger, rallentato nel corso di un giro veloce.

Sesta posizione proprio per il pilota norvegese, davanti a Victor Martins e Frederik Vesti. Il leader di campionato dovrà quindi sfruttare al meglio la Sprint Race grazie all’inversione di griglia dei primi 10. Per questo motivo scatterà terzo (in attesa della penalizzazione di Pourchaire) e dovrà sfruttare al massimo questa occasione.

Nono tempo per Jak Crawford, davanti ad Amaury Cordeel. Appena fuori dalla top 10 invece Juan Manuel Correa, undicesimo davanti a Richard Verschoor. Tredicesimo Arthur Leclerc, seguito da Kush Maini e Jean Daruvala.

Sedicesima posizione per Roy Nissany davanti a Ralph Boschung e Roman Stanek. A seguire Clement Novalak, Isack Hadjar, Zane Maloney e Brad Benavides a chiudere la griglia di partenza.

Con questa pole di Bearman la situazione in classifica rimane pressoché invariata, in attesa di vedere cosa ci riserveranno le due gare in programma. Si attende inoltre la comunicazione sulla penalità per Pourchaire che potrebbe influire sulle sorti di questo week-end.

Carlo Luciani

LEGGI ANCHE: