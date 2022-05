Jack Doohan conquista il miglior tempo nel round di Barcellona di FIA F2. L’australiano, della Alpine Academy, grazie al tempo di 1:28.612 strappa il primato a Jehan Daruvala, che sembrava già aver ottenuto la prima posizione. Lotta quasi per tutta la mezz’ora disponibile riservata ai due principali protagonisti: alla fine, però, entra in scena un incredibile Juri Vips (fresco di prova sulla red Bull di F1), che chiude secondo con un giro pazzesco. Con l’inversione della griglia nella gara del sabato e la penalizzazione di Drugovich, Calan Williams scatterà dalla pole.

Liam Lawson è il primo a portarsi al vertice della classifica provvisoria, a cui subentra Sato. Il nipponico conduce davanti a Theo Pourchaire, Logan Sargeant ed Enzo Fittipaldi. Daruvala abbassa il tempo ad 1:29.5 e detta il passo, mentre Felipe Drugovich parte dalla pit-lane e segna un tempo incredibile, che lo proietta davanti a tutti.

Doohan abbassa di un soffio il crono firmato da Drugovich, con un 1:29.147. Ultimi attimi di qualifica, con Daruvala che torna prepotentemente in testa grazie ad un giro sul minuto ventotto e otto decimi. L’indiano è il primo ad abbattere il muro dell’1:29. L’asiatico torna poi in pit-lane, ma Doohan prosegue, tornando così al comando. Un tempo imbattibile (1:28.612) permette al figlio d’arte di ottenere il miglior tempo.

Vesti è secondo davanti a Daruvala, mentre il giapponese Iwasa sale al quinto posto. In questi frangenti finali Vips ottiene un ottimo tempo in tutti i settori. Il driver estone firma un tempo incredibile, dopo “aver giocato a nascondino” tutta la sessione, assicurandosi il secondo posto. Con l’inversione dei primi dieci la pole della gara sprint del sabato va a Drugovich, ma, in seguito ad una penalizzazione di tre posti per impeding, dalla prima casella scatterà Calan Williams.

A mancare all’appello è Ralph Boschung. Lo svizzero, proprio dopo le prove libere di oggi, ha continuato ad accusare i dolori al collo, cominciati ad Imola e non prenderà parte al resto del weekend. A ritornare è invece il turco Cem Bolukbasi, alfiere del team Charouz Racing.

Appuntamento a domani con la Sprint Race dalle ore 17.40.

POS Number / Driver and Team LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON 1 3 J. Doohan Virtuosi Racing 9 1:28.612 – – 189.929 18:55:44 2 8 J. Vips Hitech Grand Prix 8 1:28.635 0.023 0.023 189.879 19:00:47 3 9 F. Vesti ART Grand Prix 11 1:28.852 0.240 0.217 189.416 18:55:52 4 2 J. Daruvala PREMA Racing 8 1:28.884 0.272 0.032 189.347 18:45:20 5 6 L. Sargeant Carlin 11 1:28.967 0.355 0.083 189.171 18:55:55 6 17 A. Iwasa DAMS 11 1:28.977 0.365 0.010 189.150 18:56:16 7 10 T. Pourchaire ART Grand Prix 11 1:29.001 0.389 0.024 189.098 18:55:48 8 24 J. Hughes Van Amersfoort Racing 11 1:29.067 0.455 0.066 188.958 18:55:59 9 21 C. Williams Trident 9 1:29.164 0.552 0.097 188.753 19:00:42 10 11 F. Drugovich MP Motorsport 7 1:29.190 0.578 0.026 188.698 18:44:34 11 22 E. Fittipaldi Charouz Racing System 11 1:29.205 0.593 0.015 188.666 18:56:05 12 12 C. Novalak MP Motorsport 9 1:29.367 0.755 0.162 188.324 19:01:24 13 7 M. Armstrong Hitech Grand Prix 8 1:29.375 0.763 0.008 188.307 19:00:31 14 1 D. Hauger PREMA Racing 8 1:29.381 0.769 0.006 188.295 18:46:05 15 25 A. Cordeel Van Amersfoort Racing 11 1:29.381 0.769 0.000 188.295 18:56:36 16 5 L. Lawson Carlin 11 1:29.488 0.876 0.107 188.069 18:56:02 17 16 R. Nissany DAMS 10 1:29.515 0.903 0.027 188.013 18:56:20 18 14 O. Caldwell Campos Racing 10 1:29.885 1.273 0.370 187.239 18:57:13 19 4 M. Sato Virtuosi Racing 10 1:29.927 1.315 0.042 187.151 18:50:54 20 20 R. Verschoor Trident 9 1:30.216 1.604 0.289 186.552 18:44:02 21 23 C. Bölükbasi Charouz Racing System 12 1:30.356 1.744 0.140 186.263 18:56:12

Giulia Scalerandi

