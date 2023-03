Inizia con il piede giusto il 2023 di Theo Pourchaire, che, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere, ha conquistato la pole position del primo round di FIA F2 in Bahrain. Il francese, praticamente imbattuto per tutta la sessione, ha preceduto un ottimo Victor Martins, all’esordio nella categoria, e Richard Verschoor.

DOPPIETTA ART GP IN QUALIFICA

Grandi sorrisi al termine della sessione di qualifica per gli uomini di ART GP, con i due francesi che hanno terminato al top la prima sessione di qualifica dell’anno. E’ stato semplicemente impressionante il passo del driver di Sauber Academy: Pourchaire è sempre stato nella parte alta della classifica, senza mai sbagliare nulla.

La lotta con gli avversari non è stata affatto facile, soprattutto nella prima parte della mezz’ora a disposizione. In tanti, da Hadjar a Verschoor, passando per Maini e Boschung hanno provato ad intimidirlo, ma l’alfiere di ART GP si è addirittura migliorato nella parte finale di qualifica, passando da 1:41.530 a 1:40.903, tempo che gli ha consentito di ottenere la pole position.

Il compagno di scuderia non è stato da meno. Il giovanissimo transalpino, campione in carica di F3, si è adattato molto velocemente alla nuova vettura, dimostrando subito il suo potenziale, nonostante una sbavatura a fine sessione, arrivando con un ritardo di +0.751 dal connazionale.

Terzo Verschoor: l’esperto olandese è stato anch’egli tra i protagonisti della qualifica, chiudendo davanti ad Hauger e Frederick Vesti. Buona la prestazione anche per i ragazzi di Dams, Iwasa e Leclerc, che hanno chiuso rispettivamente settimo ed ottavo.

DOOHAN ATTARDATO A CAUSA DEL TRAFFICO

E’ rimasto invece con l’amaro in bocca Doohan: il talentuoso australiano a causa del traffico in pista, purtroppo, non è andato oltre il diciassettesimo piazzamento. Il figlio d’arte, driver di Alpine Academy, è rimasto nella parte finale di qualifica in Top10, salvo poi scivolare nelle retrovie.

Stesso discorso per Hadjar: il francese è anch’egli scivolato indietro a fine sessione (14° posto). In ombra, inoltre, il driver di Prema, Ollie Bearman, che ha chiuso dodicesimo. Anche Enzo Fittipaldi, esperto brasiliano, non è riuscito a mettersi in luce, terminando tredicesimo.

Come da regolamento, la prima fila della Sprint Race sarà composta da Ralph Boschung (decimo alla bandiera a scacchi) e Roman Stanek (nono al termine delle qualifiche). Appuntamento quindi a domani con la prima delle due manche, a partire dalle ore 16.15 locali (14.15 italiane).

Giulia Scalerandi

