Nella Sprint Race di FIA F2 in Bahrain a trionfare ci ha pensato Richard Verschoor, che riporta così il team Trident sul gradino più alto del podio. Il pilota olandese, scattato dalla seconda casella in griglia, ha approfittato di una brutta partenza di Felipe Drugovich per prendersi il comando e lanciarsi verso la vittoria.

TRIDENT E PREMA SUL PODIO

Una corsa praticamente dominata da parte del vincitore, che non ha mai lasciato la prima posizione conquistata in partenza. Ottimo secondo posto per Jeahan Daruvala, che è andato a strappare la posizione a Ralph Boschung, con lo svizzero che era riuscito anche a ripassare l’indiano prima di essere definitivamente scavalcato.

Alla fine sul podio è salito Liam Lawson, che ha strappato la posizione a Boschung a due giri dalla fine. Quinto invece Drugovich, che non ha sfruttato al meglio la partenza dal palo, scattando male e scendendo fino al sesto posto.

Sesto al traguardo invece Logan Sargeant, seguito da Juri Vips e Ayumu Iwasa. In top ten anche Dennis Hauger, nono al volante della Prema, ed il poleman di ieri Jack Doohan, decimo.

POURCHAIRE RITIRATO

Tra i ritiri da segnalare quello di Theo Pourchaire, tradito da un problema tecnico mentre era in lotta nel gruppo di testa. La corsa ha anche subito un’interruzione con l’ingresso della safety car in seguito ad un incidente. Jack Hughes ha infatti tamponato Marcus Armstrong, con quest’ultimo che ha terminato la sua corsa in testacoda.

Domani però un’altra opportunità, con la Feature Race, la gara più lunga la cui griglia di partenza è stata determinata dai tempi ottenuti nelle qualifiche di ieri. A scattare davanti a tutti ci sarà Jack Doohan. Vedremo se anche la corsa di domani ci regalerà molta azione in pista. L’appuntamento è fissato per le 11:40 italiane, quando a Sakhir saranno le 13:40.

Carlo Luciani