Jack Doohan si aggiudica la pole position per la Feature Race di Formula 2 in Bahrain, dopo un avvincente testa a testa con il francese Theo Pourchaire. Juri Vips sale terzo a 2 decimi, mentre faticano i piloti di casa Prema nonostante un significativo miglioramento di Jehan Daruvala nel finale.

SI PARTE CON UNA BANDIERA ROSSA, ALLA RIPARTENZA INIZIA IL DOOHAN-SHOW

Una bandiera rossa ha interrotto l’azione in pista dopo pochi minuti: si è trattato di Ayumu Iwasa, finito nella ghiaia dopo un testacoda. Sventolata nuovamente la bandiera verde, Jake Hughes ha preso il comando della tabella dei tempi in 1’41’’469, precedendo il rookie Jack Doohan e il veterano Ralph Boschung. Il brasiliano Felipe Drugovich ha successivamente migliorato il tempo del pilota di casa Van Amersfoort di ben 259 millesimi, facendo segnare un parziale record nel terzo settore. Hughes non ha tardato a rispondere con un 1’41’’121, tornando a occupare la pole position provvisoria.

Il T2 e il T3 record di Doohan hanno poi portato il rookie australiano in pole, scendendo sotto il muro dell’1’41’’ staccando un 1’40’’542. Theo Pourchaire nulla ha potuto contro il crono del rivale del team Virtuosi, dovendosi accontentare del 2° tempo dopo la cancellazione del giro record precedente dopo aver oltrepassato i limiti della pista. Il francese di casa ART Grand Prix partirà dunque secondo nella Feature Race, figurando a poco più di un decimo dalla pole. In terza posizione si è insinuato Juri Vips in 1’40’’755, cinque millesimi più veloce di Logan Sargeant, 4° nella sua prima qualifica in F2.

BOSCHUNG UNA GARANZIA, IN DUBBIO LA PREMA

Quinto tempo per Boschung, l’esperto pilota svizzero classe ’97, in 1’41’’000, davanti a Liam Lawson e Jehan Daruvala, passato da 16° a 7° nel suo ultimo flying lap. Seguono Hughes e Veschoor, mentre Drugovich scatterà dalla reverse grid pole nella Sprint Race di domani. Risulta invece deludente l’ultimo tentativo di Dennis Hauger, alfiere Prema nonché campione in carica di FIA F3, solo 15° al calare della bandiera a scacchi.

Con il ritorno al format costituito da due gare, la Sprint Race di 45′ + 1 giro avrà inizio domani alle 19.40 ora locale e vedrà invertito l’ordine dei primi dieci in qualifica. La griglia della Feature Race di domenica viene invece determinata dalla qualifica di oggi e avrà una durata di 60 minuti + 1 giro.

Ecco i risultati:

🏁 TOP TEN – QUALIFYING 🏁 A super qualifying session for Doohan 🔥#BahrainGP #F2 pic.twitter.com/EexZMjpuIe — Formula 2 (@Formula2) March 18, 2022

Beatrice Zamuner