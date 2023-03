Nelle qualifiche di Melbourne, terzo round del campionato di F2, ad ottenere il miglior tempo è stato Ayumu Iwasa. Il giapponese (che con i due punti bonus si è anche portato in testa alla classifica insieme a Boschung) ha preceduto le due ART di Pourchaire e Martins, protagonista di un incidente nel finale di sessione.

Pioggia intensa

Non è stata una sessione di qualifica facile per la F2 a Melbourne. Iniziata sotto una violenta pioggia (che si era già intravista nel corso delle FP2 della F1), già dopo cinque minuti è stata interrotta per le avverse condizioni metereologiche, con alcuni piloti (Bearman, Leclerc e Crawford) che hanno assaggiato il muro o che comunque hanno fatto dei testacoda.

Dopo un’interruzione di un quarto d’ora, la qualifica è ripresa, con condizioni decisamente migliori. E da lì i piloti hanno iniziato a migliorare sempre di più, con il binario asciutto che man mano si formava. Nella prima parte di qualifica è andato al comando Martins, ma tra il minuto 18 e il minuto 20 tutti hanno deciso di montare un nuovo set di Full Wet.

Proprio però quando stavano iniziando ad andare in temperatura gli pneumatici e i tempi iniziavano a scendere, Martins è andato contro le barriere, a circa due minuti e mezzo dal termine. Questo ha provocato la fine definitiva della sessione. A emergere è stato quindi Iwasa, che per tutta la sessione era stato tra i più veloci e che ha avuto sorte favorevole nel fare un giro buono con il secondo set di gomme prima dell’interruzione, in un poco significativo 1:45.118. Con i due punti conquistati, inoltre, il nipponico si è portato a 33 lunghezze, le stesse di Boschung, leader del campionato di F2.

Al suo fianco partirà Pourchaire, anonimo fino all’ultimo, quando ha piazzato la zampata proprio poco prima che Martins andasse a muro. Martins partirà quindi comunque terzo al fianco di Hadjar, mentre in terza fila ci saranno Maloney e Bearman, quest’ultimo con una vettura rattoppata dopo il contatto iniziale contro le barriere.

Quarta fila per Leclerc e Maini, mentre chiudono la top Crawford e Hauger. Il norvegese comunque partirà in pole nella Sprint Race. Solo undicesimo il leader del campionato Boschung, che non giova neanche dell’inversione di griglia, con al suo fianco Daruvala. Seguono Vesti, Nissany, Doohan (abulico nel suo weekend di casa), Fittipaldi, Stanek, Verschoor, Novalak, Correa, Cordeel e Benavides.

Griglia

Gli appuntamenti

La Sprint Race della F2 sarà alle 5.20 del mattino di domani, con griglia invertita per i primi dieci. La Feature Race sarà invece domenica alle 3.35.

Alfredo Cirelli