Liam Lawson vince la sprint race di Jeddah, secondo appuntamento stagionale del campionato FIA F2. Una gara non particolarmente piacevole dal punto di vista dello spettacolo, nel corso della quale sono stati percorsi meno della metà dei giri previsti per via di due neutralizzazioni.

LAWSON CONCRETO

Grande avvio stagionale per Lawson, che dopo i due podi conquistati in Bahrain riesce a salire finalmente sul gradino più alto. Il neozelandese si è preso la prima posizione dopo la seconda ripartenza, andando a superare Jake Hughes e lanciandosi verso il successo. Il pilota del team Carlin sale così anche al primo posto in classifica piloti.

A completare il podio Juri Vips e Hughes. Il pilota britannico è stato infatti scavalcato anche dall’avversario estone nel finale, ma è riuscito comunque a regalare il podio al team Van Amersfoort.

Ottima gara anche di Felipe Drugovich, che conquista il quarto posto davanti ai due alfieri Trident Calan Williams e Richard Verschoor. Settimo invece il giapponese Ayumy Iwasa, al volante della Dallara del team Dams. A seguire Ralph Boschung, Jehan Daruvala e Marino Sato a completare la top 10.

DUE SAFETY CAR

Dopo appena due giri la corsa è stata interrotta dall’ingresso della safety car. La vettura di sicurezza è infatti entrata in pista dopo l’uscita di pista di Amaury Cordeel, finito contro le protezioni. Nemmeno il tempo di ripartire ed ecco che Jack Doohan entra in contatto con Logan Sargeant nelle retrovie. Come effetto la corsa è stata neutralizzata per ben 7 giri prima di ripartire.

Nel frattempo la direzione gara si è resa protagonista in negativo di questa giornata. Per poter permettere l’ingresso della gru è stato comunicato il passaggio per la pitlane. L’unico a transitare è stato però Hauger, leader della gara dopo esser scattato in pole per via della griglia invertita. Trovatosi già arretrato, il pilota Prema è stato poi anche beffato, venendo penalizzato dopo che la direzione gara ha comunicato la chiusura della pitlane. Insomma, un pasticcio evitabile, con tanto di passaggio delle monoposto con la gru in pista a scapito della sicurezza.

Domani appuntamento con la gara lunga, che scatterà alle 15:55 italiane.

Carlo Luciani