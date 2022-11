Archiviati i test post-season di Formula 1, il circuito di Yas Marina si prepara ad ospitare una tre giorni di prove anche per il campionato FIA F2. Nuovi volti e cambi di casacca per la serie cadetta, che torna in pista a soli tre giorni dall’ultimo appuntamento stagionale sempre ad Abu Dhabi.

I DEBUTTANTI AL VIA

Tanti i debuttanti al via provenienti dalla Formula 3. Dopo l’annuncio di ieri, Arthur Leclerc sarà al volante di una monoposto del team DAMS già in questi test prima di esordire ufficialmente in Formula 2 il prossimo anno sempre con il team francese. Stesso discorso per Oliver Bearman, già ufficializzato in Prema ed impegnato con il team italiano nei prossimi tre giorni, e per Kush Maini, fresco di firma con il team Campos.

In pista anche il vicecampione della Formula 3 Zane Maloney, che ha già esordito in FIA F2 con il team Trident nel corso dell’ultimo round di campionato. Il pilota delle Barbados questa volta sarà presente invece nel box Carlin. Non poteva mancare Victor Martins, schierato da ART GP, la stessa squadra con cui ha vinto il campionato F3 quest’anno.

In arrivo dalla F3 anche altri 5 innesti: Isack Hadjar e Jak Crawford saranno impegnati con il team Hitech GP, Roman Staněk con Trident, Brad Benavides con Charouz e Rafael Villagómez con Van Amersfoort.

POURCHAIRE ANCORA IN F2

Dopo aver provato l’Alfa Romeo nel corso dei test F1 di oggi, Théo Pourchaire tornerà al volante della sua ART GP di F2. Il pilota francese, dato in partenza per il Giappone nel 2023, si appresta invece a disputare la sua terza stagione nella categoria mentre l’ipotesi Super Formula sembra essere sfumata.

Presenti anche Frederik Vesti e Jack Doohan, anche loro in pista nei test di F1 rispettivamente con Mercedes ed Alpine nella giornata odierna. Dopo una stagione con ART GP, il danese difenderà i colori del team Prema nel 2023, guidando per la squadra italiana già da domani. Nessun cambio di casacca invece per l’australiano, in azione con il team Virtuosi insieme ad Amaury Cordeel.

Tanti ovviamente anche i piloti già esperti della categoria che troveremo in pista. Ayumu Iwasa disputerà i test con DAMS, Enzo Fittipaldi con Carlin, Dennis Hauger e Jeahan Daruvala con MP Motorsport, Roy Nissany con Charouz e Richard Verschoor con Van Amersfoort. Infine Ralph Boschung e Clément Novalak correranno con le squadre per cui hanno già firmato per il prossimo anno, rispettivamente Campos e Trident.

Carlo Luciani