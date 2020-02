Nelle quattro gare del weekend la Al Qubaisi va ancora a podio in tutte le quattro gare. Nell’appuntamento della F4 UAE a Dubai la giovane Hamda s’è resa nuovamente protagonista.









Portacolori dell’Abu Dhabi Racing, Hamda in qualifica ha segnato il terzo tempo e ha confermato in gara 1 la sua posizione, conquistando il terzo gradino del podio dietro a Lorenzo Fluxa di Xcel Motorsport e Nico Gohler di Mucke Motorsport.

Risultato che si è riproposto anche in in gara 2 e in gara 3. La Al Qubaisi si è classificata al terzo posto in gara 2 dietro a Pizzi, che ha conquistato la sua prima vittoria, e a Marinangeli, giunto secondo. In gara 3 un’altra vittoria dell’italiano Francesco Pizzi, davanti a Fluxa e alla talentuosa Hamda.

Nella quarta gara del weekend la Al Qubaisi riesce a scalare il podio e a conquistare la piazza d’onore. Un secondo posto per lei dietro a Nico Göhler, ma davanti a Marinangeli.

La sedicenne ha concluso per tre volte sul terzo gradino del podio ed al secondo posto nell’ultima gara, conquistando punti importanti che consentiranno di partecipare alla volata finale che assegnerà il titolo.

Il quinto ed ultimo round del campionato di Formula 4 degli Emirati Arabi sarà il 6 e 7 Marzo sempre sul circuito di Dubai. In scena ci sarà una grande volata finale che vede Pizzi leader di campionato con 260 punti, seguito a 49 lunghezze da Gohler. Seguono Fluxa a 195 punti, Hamda Al Qubaisi a 193 e Marinangeli a 191 punti.

Le distanze sono minime e la lotta è ancora aperta tra ben cinque piloti. A disposizione i punti delle quattro gare dell’ultimo weekend di campionato potrebbero permettere anche un ribaltone nella classifica. Una grande lotta finale ci aspetta e di sicuro la giovane Hamda saprà esserne ancora protagonista.

Anna Mangione