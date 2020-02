Hamda Al Qubaisi conquista la sua prima vittoria in monoposto nella terza gara di Formula 4 UAE ad Abu Dhabi. Nonostante tre pole position conquistate fino ad ora, Hamda Al Qubaisi non era ancora riuscita ad assicurarsi la prima vittoria in carriera in monoposto. Fino a questo momento non era ancora riuscita a concretizzare le prestazioni in qualifica con un successo per qualche errore di troppo e alcuni episodi sfortunati.









Finalmente in questo weekend la soddisfazione della vittoria è arrivata. Il weekend di gara è iniziato al meglio per la giovane 17enne, sorella di Amna, che è stata inarrestabile in qualifica, conquistando la pole position che però non si è tramutata in vittoria, persa per 6 decimi a favore di Nico Gohler della Mucke Motorsport.

Purtroppo anche in gara 2 la Al Qubaisi non riesce a conquistare la vittoria, ma giunge nuovamente seconda dietro a Marinangeli.

In gara 3 la giovane pilota riesce a conquistare la sua prima vittoria, giungendo al traguardo con 10 secondi di vantaggio su Pizzi, segnando anche il giro più veloce.

La quarta gara purtroppo ha visto un ritiro per la Al Qubaisi, che con la sua prima vittoria e altri due secondi posti riesce a posizionarsi al quarto posto in campionato. Per la ragazza araba, cresciuta agonisticamente grazie al sostegno di Prema e Iron Lynx, seguendo le orme della sorella Amna, è arrivato il primo centro mettendo fine alla striscia di quattro secondi posti consecutivi.

Il talento è di casa per la famiglia Al Qubaisi: non ci stupirà quindi vedere in futuro sia lei sia Amna, vincitrice sullo stesso tracciato lo scorso dicembre nel fine settimana della Formula 1, lottare per le prime posizioni e mettersi sempre più in luce.

Di seguito riportiamo i risultati delle quattro gare del weekend, secondo appuntamento di campionato sul tracciato di Abu Dhabi.

Gara 1

1 Nico Gohler Mucke Motorsport 30m42.025s

2 Hamda Al Qubaisi Abu Dhabi Racing +0.600s

3 Lorenzo Fluxa Xcel Motorsport +1.197s

4 Nicola Marinangeli Xcel Motorsport +11.981s

5 Zdenek Chovanec Xcel Motorsport +12.975s

6 Erick Zuniga Mucke Motorsport +22.176s

7 Isack Hadjar 3Y Technology +23.898s

8 Reema Juffali Dragon Racing +24.161s

9 Mehrbod Shameli Xcel Motorsport +28.125s

10 Josef Knopp Mucke Motorsport +29.056s

Gara 2

1 Marinangeli 30m51.299s

2 Al Qubaisi +2.904s

3 Zuniga +5.253s

4 Fluxa +6.411s

5 Francesco Pizzi Xcel Motorsport +6.680s

6 Gohler +12.609s

7 Chovanec +15.932s

8 Juffali +21.465s

9 Shameli +41.466s

10 Abdulrahmen Al Bloushi Dream Racing +1

Gara 3

1 Al Qubaisi 30m36.124s

2 Pizzi +10.502s

3 Fluxa +14.348s

4 Gohler +14.733s

5 Hadjar +18.302s

6 Zuniga +28.667s

7 Chovanec +32.676s

8 Juffali +32.943s

9 Knopp +33.490s

10 Shameli +35.066s

Gara 4

1 Pizzi 55m45.171s

2 Marinangeli +0.182s

3 Gohler +0.482s

4 Fluxa +2.872s

5 Hadjar +3.874s

6 Knopp +10.698s

7 Shameli +11.521s

8 Al Bloushi +39.224s

Ret Zuniga

Ret Al Qubaisi

