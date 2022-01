Taylor Barnard, giovane protegé di Nico Rosberg, si aggiudica la quarta e ultima manche del primo round della F4 UAE sul tracciato di Yas Marina. Al termine dei 25 minuti di gara, il britannico di PHM Racing chiude davanti a tutti con 4.5s di vantaggio su uno strepitoso Andrea Kimi Antonelli, 2° al traguardo in rimonta dalla sesta fila. Completa il podio Jamie Day di casa Xcel Motorsport.

La griglia di partenza della gara finale del weekend ha visto i primi 12 di Gara 3 in ordine invertito prima dell’applicazione delle penalità fioccate per il superamento della blendline nel corso della gara.

Alla partenza della gara il poleman Ivan Domingues viene presto sfilato da Suleiman Zanfari e Barnard. Il britannico si impone sul pilota marocchino e inizia a estendere la propria leadership, mentre Day mette nel mirino la seconda posizione. Andrea Kimi Antonelli nel frattempo costruisce la propria rimonta, portandosi in quinta posizione grazie a un doppio sorpasso a metà gara.

Barnard conduce ormai in solitaria, quando Antonelli passa Inthraphuvasak e Day contemporaneamente a tre minuti dalla fine, gettandosi invano all’inseguimento del leader. Il pilota thailandese della MP Motorsport chiude dunque 4°, davanti al compagno di squadra Miron Pingasov, Charlie Wurz e Rik Koen. Ollie Gray conclude la gara ottavo davanti a un ottimo James Wharton, giunto nono alla bandiera a scacchi dopo essere scattato ventiquattresimo. Il junior Ferrari nel corso del primo giro ha recuperato 10 posizioni, per poi farsi strada nella Top-10. Decimo al traguardo Alex Dunne di Hitech GP, precedendo il poleman della gara Domingues e Zanfari, scivolato 12° dopo un contatto con Vladislav Ryabov.

La classifica di campionato è al momento guidata dal nostro portacolori Antonelli a quota 83 punti, davanti a Inthraphuvasak con 49 e Neate a 48. Barnard si porta 4° a 37 punti, davanti a Wurz a quota 36.

