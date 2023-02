Ugo Ugochukwu si aggiudica l’ultima gara del campionato F4 UAE di Abu Dhabi ma è James Wharton a festeggiare la vittoria del titolo. L’assegnazione della massima posta si è decisa dopo pochi metri di gara, quando i due rivali per il titolo sono venuti al contatto. Chiude al meglio un’ottima stagione Valerio Rincella in seconda posizione, terzo Keanu Al-Azhari.

Wharton campione dopo lo scontro con Taponen

E’ durata solo una manciata di curva la lotta per il campionato. Dopo un’ottima partenza, Taponen scavalca Ugochukwu e affianca Wharton in curva 10. Con il finlandese che affonda la staccata in curva 11, Wharton taglia la variante per evitare il rivale ma lo colpisce nel rientro in pista, sobbalzando sul cordolo. La gara finisce per entrambi dopo poche centinaia di metri, con Wharton ad avere la meglio visto il margine accumulato nelle gare precedenti.

Ugochukwu si aggiudica gara-3 di Abu Dhabi

E’ così Ugo Ugochukwu ad approfittarne e tornare alla vittoria ad Abu Dhabi, successo che mancava in F4 UAE da gara-1 del terzo round in Kuwait. Nelle brevi finestre di bandiera verde, il pilota statunitense ha gestito al meglio la pressione del rivale diretto Rinicella, che chiude secondo. Altra ottima prova per il pilota laziale, autore anche in questa gara di una partenza fulminea, che gli ha permesso di guadagnare posizioni sin dai primi metri.

A podio anche il pilota di casa Keanu Al-Azhari, in costante crescita nella seconda parte di stagione. Nell’ultima gara stagionale, Pedro Clerot ottiene il suo miglior risultato chiudendo ai piedi del podio, in quarta posizione, a precedere Federico Rifai. Il pilota italo-emiratino si è reso protagonista di un incidente nel finale di gara che ha coinvolto anche la vettura di Hamda Al Qubaisi ed ha portato la direzione gara a far terminare la corsa con bandiera rossa.

Buona rimonta per Brando Badoer che chiude sesto sia in gara che nella classifica generale. Un risultato notevole per il pilota italiano in forza al team Pinnacle VAR, avendo preso parte a solo tre dei cinque round totali. A punti anche Theophile Nael, Al Qubaisi, Nicola Lacorte (secondo piazzamento in top ten) e Noah Stromsted. Dopo un doppio ritiro nelle gare precedenti, chiude al ventesimo posto Flavio Olivieri, ventitreesimo Matteo Quintarelli.

Il campionato si chiude con James Wharton a trionfare con 232 punti. Tuukka Taponen si conferma in seconda posizione con 212 punti a precedere Ugochukwu, che sale a 185 con il successo di gara-3. Valerio Rinicella chiude in quarta posizione con 171 punti e precede Arvid Lindblad con 107.

Samuele Fassino