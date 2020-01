Il team Prema ha messo a segno un altro colpo nel mercato piloti di F4 Italia 2020: dopo Gabriel Bortoleto, arriva l’annuncio dell’ingaggio di Gabriele Minì, il quale disputerà la propria prima stagione in monoposto nella categoria tricolore.









Il siciliano, che fa parte dell’All Road Management (organo fondato da Nicolas Todt, che gestisce la carriera di piloti come Charles Leclerc, Felipe Massa, James Calado, Daniil Kvyat, Josè Maria Lopez, Caio Collet e Marcus Armstrong), compirà 15 anni il 20 marzo e parteciperà all’intera stagione di Formula 4 Italia.

Minì debutta in kart nel 2015 e inanella numerosi successi, arricchiti di tanta costanza: dapprima la vittoria del Campionato Italiano Mini 60 (per ben due volte di fila), poi il secondo posto nel CIK FIA Karting World Championship ed il successo nel WSK Super Master Series categoria OKJ nel 2018.

Nel 2019 ottiene il secondo posto nel campionato europeo FIA e in WSK Champions Cup; successivamente vince il Super Corso ACI 2019 della Federazione Italiana e infine viene premiato dalla FIA come Rookie of the Year. Il curriculum di Gabriele… parla da solo!

Angelo Rosin, team principal della scuderia veneta, non nasconde il suo entusiasmo: “Gabriele è uno dei piloti più importanti della competizione karting di questa stagione, quindi siamo lieti di dargli il benvenuto nella squadra. E’ molto talentuoso, ma anche molto giovane, quindi avrà la possibilità e la capacità di imparare e fare passi avanti durante la stagione”.

Gabriele Minì ha dichiarato: “Sono lieto di unirmi a Prema Powerteam per la stagione 2020. E’ molto bello essere, nel mio primo anno in monoposto, con questa squadra. So che avrò molto da imparare, ma mi sento pronto e non vedo l’ora di essere nella mia F4 per iniziare a lavorare con il mio ingegnere. Vorrei ringraziare il mio management, ACI e i miei sponsor per la fiducia e il supporto che mi offrono”.

Tra le novità in F4 emerse negli ultimissimi minuti, segnialiamo anche l’approdo dell’americano Jak Crawford (che fa parte del Junior Red Bull Team) con la casacca del team Van Amersfoort.

F4 Italia | Gabriel Bortoleto e Prema insieme nel 2020

Giulia Scalerandi