L’edizione 2020 del Macau Grand Prix ha visto trionfare nella gara principale di F4 il pilota di casa Charles Leong, davanti al conterraneo Chang Wing Chung e al cinese Li Si Cheng. Una significativa vittoria per il #2 di SmartLife Racing, dopo la pole position e la vittoria conquistata nella corsa di qualificazione.

Un successo per certi versi storico per il trionfatore, già vincitore negli anni scorsi in F4 e F. Renault, che arriva vent’anni dopo il successo dell’ultimo driver macaense, ovvero Andrè Couto. Ma non solo, perché assieme a lui sale sul secondo gradino del podio Chang Wing Chung, altro pilota macaense: una doppietta quindi tutta locale che rimarrà nei libri di storia del Macau GP, quest’anno fortemente condizionato in termini di partecipazione dalla pandemia.

Una sola Safety Car a inizio gara ha congelato la corsa, con la battaglia per la quarta piazza che ha animato i 12 giri e il vertiginoso avvicinamento negli ultimissimi giri di Chang Wing Chung al leader della corsa. Terzo posto per il cinese Li Si Chang.

Cronaca. Leong, scattato dalla prima casella, si porta subito al comando. Dietro a lui Chang Wing Chung resiste a Li Si Cheng. Lotta per la terza piazza con Yang Liu che supera Li, ma poco dopo proprio Yang Liu termina la corsa nelle barriere: la Safety car entra in pista.

Ripartenza con Leong leader, davanti a Chang Wing Chung, Li Si Cheng ed Hong Shi Jie. Lotta al restart per la quarta posizione, con Junjie Lui che infastidisce e attacca Hong. Alla battaglia si aggiunge poi anche Kang Ling.

Il #3 di Pointer Racing riesce a liberarsi degli avversari e a scappare, mentre Kang Ling è negli scarichi di Hong. Finale da brividi con il #28 incollato al leader, ma è Charles Leong che vince sul conterraneo e Li Si Cheng.

Trionfo pazzesco quindi per il pilota SmartLife, che si aggiunge agli altri grandi campioni del passato di questo GP.

Appuntamento al 2021, quando l’auspicio di tutti è che l’appuntamento di Macau possa tornare ad essere l’evento di rilievo internazionale da tutti conosciuto.

Giulia Scalerandi