Il campionato FIA F3 ha appena diramato il proprio calendario per la stagione 2023, dopo l’approvazione del Consiglio Mondiale. Diventano dieci i round in programma, composti ognuno da due manche, con start da Sakhir a Marzo e conclusione a Monza in Settembre. Due le new entry in calendario: Australia e Montecarlo.

SI COMINCIA DAL BAHRAIN, POI SI VOLA PER LA PRIMA VOLTA IN AUSTRALIA

La tappa inaugurale del calendario F3 2023 sarà in Bahrain, sul circuito di Sakhir, entrato per la prima volta quest’anno a far parte degli appuntamenti della categoria. Dopo l’esordio programmato per il 3-5 Marzo, nel week-end del 31 Marzo-2 Aprile sarà la volta della grande novità: lo sbarco in Australia, tappa presente anche nel calendario F2.

Il tracciato cittadino di Melbourne farà, per la prima volta, il proprio ingresso in campionato, prima dell’inizio della stagione europea. Si ripartirà infatti da Imola, dal 19 al 21 aprile, nella prima delle due tappe italiane presenti in calendario.

TORNA LA MITICA MONTECARLO, ASSENTE DAI TEMPI DELLA GP3

La F3 tornerà quindi nel paddock più glamour accanto alla F1: Monaco accoglierà nuovamente la serie, che mancava sulle stradine del Principato dal lontano 2012, quando ancora si chiamava GP3 Series. L’appuntamento è dal 25 al 28 Maggio e costituirà il quarto round del campionato.

Barcellona sarà teatro della quinta tappa, dal 2 al 4 Giugno, rappresentando il giro di boa della stagione. Un’altra pausa di due settimane, prima che il paddock si trasferisca nuovamente, questa volta in Austria, a Spielberg dal 30 Giugno al 2 Luglio.

Sarà un mese realmente impegnativo quello di Luglio, con la tappa britannica di Siverstone, dal 7 al 9, quindi Budapest (21-23 luglio) e Spa-Francorchamps dal 28 al 30.

FINALE DI STAGIONE A MONZA

Il finale di stagione sarà a Monza, proprio come è stato per questo 2022. Dopo la pausa estiva nel mese di Agosto, i piloti infatti affronteranno sul tracciato lombardo l’appuntamento conclusivo. Il 2-3 settembre chiuderà il sipario sul 2023: la caccia al trono di Victor Martins è già partita.