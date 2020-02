Jamie Chadwick vince a Buriram per la prima volta, in occasione dell’ultimo round del F3 Asian Championship: la vittoria arriva nell’ultimo weekend di gare, iniziato fin da subito con buoni tempi.









A solo una settimana dal penultimo round di Sepang, in Malesia, la serie asiatica ha completato la sua stagione 2020 a Buriram, in Thailandia.

Jamie Chadwick era l’unica lady in pista: Tatiana Calderon ha partecipato ai primi tre round del campionato, con la squadra messicana SevenGP, ma è stata poi costretta ad abbandonare per altri impegni sportivi. La colombiana si trovava a Barcellona, impegnata con il team Alfa Romeo F1 durante il lancio ufficiale della vettura nei test pre stagionali.

Gara 1

Chadwick, che ha anche annunciato questa settimana la partecipazione ai rookie test di Formula E a Marrakech con la Panasonic Jaguar Racing, ha iniziato il weekend thailandese con un ritmo molto promettente, registrando il secondo miglior tempo della giornata di venerdì. In seguito ha concluso quinta nelle prove ufficiali e ha conquistato la P3 nella prima sessione di qualifiche.

Nel torrido clima della corsa thailandese, dopo un buono start conquista temporaneamente il secondo posto, perso poi a favore di Alders. Dal settimo posto arriva Mazepin, che attacca Yu Kuai e poi Jamie Chadwick per il terzo posto, la quale però riesce a gestire l’usura delle gomme ed è uno dei piloti più veloci nella seconda metà della gara.

Con Doohan che prende vantaggio, Mazepin e la Chadwick lottano per il secondo posto; in pista il russo arriva davanti, ma con una penalità di cinque secondi per una collisione: Jamie Chadwick conquista la seconda posizione. In gara 1 la britannica conquista il terzo podio dopo i due terzi posti a Sepang la scorsa settimana.

Gara 2

In gara 2 parte dalla seconda fila e con un buono start mantiene la quarta posizione in un gruppo combattivo e compatto. Una gara caratterizzata da tanti sorpassi e strenue manovre di difesa permettono a Jamie di arrivare seconda alla bandiera a scacchi, dietro a Fittipaldi.

Come successo nella prima gara, anche il brasiliano riceve una penalità di cinque secondi post gara (per il mancato rispetto dei limiti della pista) e consegna il primo gradino del podio a Jamie Chadwick. La campionessa in carica della W Series ha ereditato la sua prima vittoria, come in un parallelo (a ruoli invertiti) con quanto successo ad Abu Dhabi.

“È stata una gara impegnativa per me, abbiamo avuto un buon ritmo fino in fondo; ho combattuto con Pietro per gran parte della gara” ha dichiarato la britannica, che guadagna 25 punti, utili in ottica di campionato per scalare importanti posizioni.

Gara 3

La 22enne di Bath scatta bene anche in gara 3, dalla prima fila. La battaglia si infiamma subito e Doohan dietro di lei approfitta della scia per superarla. Jamie mantiene la terza posizione per la maggior parte della gara, ma conclude con un ottimo secondo posto, chiudendo così un campionato molto importante.

Anche in questo caso la Chadwick é entusiasta del risultato: “Ho iniziato bene, anche se poi ho perso subito una posizione. All’inizio della gara mancava un po’ di passo, ma siamo riusciti a trovare la nostra strada e il terzo posto per la maggior parte della gara. È stata una buona fine dell’anno”.

Quarta in campionato

Con due secondi posti e una vittoria in questo ultimo weekend, la Chadwick ha potuto chiudere quarta nella classifica piloti, aggiudicandosi così 10 punti FIA Super License. Alla fine di una straordinaria stagione asiatica di Formula 3, la Chadwick ha mostrato il suovalore in un campionato con ottimi risultati. Attualmente Jamie Chadwick è la donna più vicina a una Super Licenza FIA.

Quest’anno Jamie sarà impegnata a difendere il titolo nella W Series, che dal 2020 permetterà di guadagnare importanti punti per la Super Licenza, impegno al quale affiancherà probabilmente altra attività in pista, di cui ancora non si ha notizia, al fine di massimizzare il suo tempo in pista.

Anna Mangione