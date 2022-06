Juri Vips agguanta la pole position in vista della Feature Race di F2 a Baku. Il pilota estone ha conquistato la sua seconda pole della stagione, migliorandosi negli ultimi cinque minuti della qualifica dopo una bandiera rossa causata da Ayumu Iwasa. Jake Hughes, con i colori del team Van Amersfoort, scatterà invece dal palo nella Sprint Race di sabato, affiancato da Frederik Vesti.

Con un crono di 1.53.762, è Vips a partire dalla pole nella gara di domenica, per 0.163s davanti a Liam Lawson. Dennis Hauger, al momento investigato per unsafe release con Roy Nissany in più lane, aprirà la seconda fila dopo aver ottenuto il 3° tempo. Per il campione in carica di FIA F3 si tratta del proprio miglior risultato in qualifica con Prema.

I RIVALI AL TITOLO: DRUGOVICH 5°, POURCHAIRE SOLO 12°

Marcus Armstrong partirà quarto, davanti a Felipe Drugovich, l’attuale leader del campionato con 113 punti. Il brasiliano di casa MP Motorsport precede Richard Verschoor di appena 29 millesimi, mentre è più staccato Logan Sargeant in settima posizione, protagonista anche di un leggero contatto con le barriere nelle battute finali della sessione. Niente da fare per Theo Pourchaire, secondo in classifica con 81 punti. Il francese è 12° e non riuscirà pertanto a partire davanti al rivale Drugovich in nessuna delle due gare del fine settimana azero.

Quarta fila per Jehan Daruvala, davanti a Frederik Vesti e Jake Hughes, i quali occuperanno invece la prima fila nella Sprint Race. Il grande dominatore della qualifica Ayumu Iwasa, da subito in grado di dettare il passo, dovrà invece rimontare dalla 13^ posizione, avendo concluso anticipatamente la sua qualifica contro il muro all’uscita di Curva 3.

La Sprint Race, della durata di 21 giri (45 minuti + 1 giro), avrà inizio sabato alle 11.30 italiane, mentre la Feature Race scatterà domenica mattina alle 9.

Beatrice Zamuner