Matteo Nannini tornerà in pista in Formula 2 nel weekend di Baku con il team Campos Racing, sostituendo il brasiliano Gianluca Petecof. Il forlivese potrà così continuare la sua esperienza nella categoria cadetta affiancandola a quella in Formula 3 con il team HWA.

Nannini: “Sono molto contento per questa opportunità”

Matteo Nannini aveva iniziato la stagione F.2 in seno al team HWA, andando anche a conquistare un punto nel round inaugurale in Bahrain. Alla vigilia di Monaco, però, era stato appiedato per lasciare spazio al rientrante Jack Aitken.

Grazie all’opportunità offertagli da Campos, Matteo potrà conoscere sempre meglio la vettura e la categoria, continuando parallelamente la sua esperienza in F.3 con il team inglese.

“Sono molto contento per l’opportunità che Campos Racing mi ha dato”, ha commentato Nannini nel comunicato diffuso oggi dal team. ““Con Adrián Campos avevo instaurato un’amicizia molto speciale. Avrebbe voluto che corressi con il suo team e il suo sogno sta diventando realtà questo weekend. Sicuramente sarebbe molto felice ora e so che ci guarderà da lassù. Darò il massimo in pista e voglio ringraziare ancora una volta tutta la famiglia Campos”.

Nannini è reduce dal round di Barcellona di Formula 3, dove ha ottenuto il primo podio stagionale in Gara-3 e ha sfiorato la vittoria in Gara-2. Al Gran Premio del Bahrain in Formula 2, invece, aveva conquistato due Top-10 e il primo punto nella Feature Race con i colori del team HWA.

Una notizia molto importante per il pilota forlivese e per tutto il motorpsort italiano. Nannini potrà quindi continuare il suo programma di gare, lottando per le posizioni alte della classifica in Formula 3, e facendo sempre più esperienza nella categoria cadetta. Un numero altissimo di gare per lui, che si è preparato intensamente durante tutto l’inverno per questa stagione, che si concluderà, come da previsioni, a dicembre ad Abu Dhabi.

Appuntamento quindi a Baku, per il terzo round della stagione di Formula 2!

Nicola Saglia