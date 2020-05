Stando a quanto si apprende dagli ambienti britannici, la Williams starebbe considerando la vendita della scuderia di Formula 1 come parte di una strategia per assicurarsi un futuro più stabile. Contemporanemente è stato annunciato il termine della sponsorizzazione con ROKiT.

Situazione attuale

Le cattive prestazioni negli ultimi due campionati e la recente frenata nelle attività, dovuta alla diffusione del contagio da coronavirusi, avrebbero amplificato le difficoltà finanziarie della Williams.

Il Gruppo di Grove starebbe quindi pensando ad un piano di vendita parziale o totale della scuderia impegnata in F1, anche se al momento le intenzioni non sono del tutto chiare o confermate ufficialmente.

Williams ha, in ogni caso, confermato una discussione preliminare con un numero ristretto di parti per un potenziale investimento atto a coprire le perdite derivate dalla passata stagione, stimate in 14 milioni di sterline.

Traduzione dello statement

“Il consiglio di amministrazione di WGPH sta effettuando una revisione di tutte le varie opzioni strategiche disponibili per la Società.

Le opzioni prese in considerazione includono, ma non sono limitate a, la raccolta di nuovo capitale per l’azienda, una cessione di una quota di minoranza in WGPH o una cessione di una quota di maggioranza in WGPH, inclusa una potenziale vendita dell’intera Società.

Sebbene non sia stata ancora presa alcuna decisione in merito al risultato ottimale, per facilitare le discussioni con le parti interessate, la Società annuncia l’avvio di un ‘processo di vendita formale’ (come indicato nella Nota 2 della Regola 2.6 del Codice di acquisizione).”

Termina la partnership con ROKiT

A tutto questo si aggiunge l’annuncio della risoluzione degli accordi di sponsorizzazione tra Williams ed il partner ROKiT, il principale sponsor (ROK Drinks), con effetto immediato. La rottura arriva dopo solo una stagione.

Williams can confirm it has terminated its sponsorship arrangements with ROKiT effective immediately. pic.twitter.com/f2vgYDyRi7 — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) May 29, 2020

Non è una novità che la Williams stia navigando in acque molto tumultuose. Claire Williams aveva già sottolineato più volte come la ripresa del campionato 2020 fosse un evento di importanza “critica” per la sopravvivenza del team. Inoltre in Williams hanno salutato l’avvento del rinnovato budget cap come una soluzione positiva per il futuro della scuderia.

Per il momento non sono disponibili annunci formali, conferme o smentite in merito al tema di una Williams in vendita. Vedremo come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

Luca Colombo