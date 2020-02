Quando manca una settimana al via del giro di presentazioni per le monoposto 2020, in Williams annunciano l’ingaggio di Jack Aitken come pilota di riserva. Il britannico affiancherà una line-up di piloti molto giovane, con cui la scuderia di Grove affronterà il prossimo campionato.









Il veniquattrenne, proveniente dalla Formula 2 (dove nel 2019, con la scuderia Campos Racing, ha conquistato tre vittorie e un quinto posto in campionato), solamente ieri aveva dichiarato l’interruzione del rapporto con il programma junior Renalut F1.

I termini dell’accordo con la scuderia di Grove prevedono per Aitken la presenza in pista nei fine settimana di gara come eventuale sostituto dei piloti titolari, il lavoro al simulatore, il supporto nelle attività con i media / marketing con la scuderia e la guida durante le FP1 di un Gran Premio.

Jack Aitken ha così commentato l’ingaggio: “Per me è un grande onore far parte della scuderia Williams come pilota di riserva per il 2020. La Williams è una scuderia con una forte tradizione e longevità, per cui non vedo l’ora di poter contribuire allo sviluppo con il mio lavoro al simulatore e ai test”.

Claire Williams ha aggiunto: “Guardando quello che ha raggiunto fino ad oggi, è ovvio che Jack sia un giovane con una grande carriera davanti e pensiamo abbia le carte in regola per raggiungere le vette di questo sport. Non vediamo l’ora di ammirare cosa potrà raggiungere come pilota di riserva”.

Jack Aitken va ad aggiungersi alla lista di piloti che già fanno parte della Williams in ottica 2020, un roster particolarmente giovane ed interessante: George Russell e Nicholas Latifi come titolari, Roy Nissany, Dan Ticktum e Jamie Chadwick dietro le quinte.

F1 | Williams: Roy Nissany tester per il 2020, è il primo israeliano a un passo dai Gran Premi

Luca Colombo