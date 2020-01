E’ il pilota israeliano Roy Nissany il nuovo tester Williams per il 2020, che affiancherà la già confermata Jamie Chadwick. Il pilota israeliano ha già guidato la monoposto 2019 nei test di Abu Dhabi e ha subito dimostrato un grande feeling con vettura e team.









Nel 2020 sarà al via delle prove libere in occasione di tre GP (Francia, Canada e USA) e svolgerà il lavoro di sviluppo al simulatore anche in ottica 2021; oltre a questo, parteciperà a una giornata di test a febbraio. “Ci sarà tantissimo da lavorare”, ha spiegato Roy.

Il pilota israeliano ha poi aggiunto: “Per me entrare nel team Williams è qualcosa di incredibile, un momento storico e non potevo scegliere squadra migliore. La F1 non è stata un sogno, ma un obiettivo. Ho lavorato tanto per arrivarci ed ora sono qua”.

Roy è figlio di Chanoch Nissany, che cominciò a correre ultratrentenne e dopo i quarant’anni effettuò un test con la Jordan nel 2004. Per il giovane pilota si segnala un passato nel campionato World Series, per poi approdare in Formula 2 nel 2018, e un test con Sauber in Formula 1 già nel 2014.

Claire Wlliams ha dichiarato: “E’ un piacere dare il benvenuto a Roy Nissany in Williams nel ruolo di test driver. Roy ha dimostrato le proprie capacità di guida nel test di Abu Dhabi lo scorso anno e siamo rimasti estremamente colpiti da ciò che è riuscito a fare in un poco tempo. È un tipo che lavora sodo e non vediamo l’ora di lavorare insieme”.

Il 25enne israeliano ha dimostrato grande felicità: “Sono entusiasta di questo ruolo, si tratta anche di un traguardo per il motorsport in Israele. Quando per la prima volta ho provato ad Abu Dhabi lo scorso dicembre mi sono sentito immediatamente a mio agio in macchina e parte del team. L’esperienza che farò quest’anno, immergendomi nell’ambiente Williams, si dimostrerà di enorme valore e non vedo l’ora di iniziare a lavorare, in pista e fuori”.

Nissany, nella stagione 2020, sarà anche protagonista come pilota titolare per la prima volta in Formula 2.

La Williams decide cosi di confermare e puntare sulle giovani leve per poter migliorare la sua situazione e guardare al futuro con l’obiettivo di tornare al vertice. Grande lavoro e giovani talenti possono essere la ricetta giusta per poter risalire da fanalino di coda in Formula 1, posizione ottenuta quest’anno e che poco si addice alla storica scuderia.

Anna Mangione