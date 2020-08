Secondo le ultime indiscrezioni Sebastian Vettel avrebbe raggiunto l’accordo con Aston Martin per prendere il posto di Sergio Perez dal 2021. L’annuncio sarebbe dovuto arrivare già durante il weekend di Silverstone, ma il tutto sarebbe stato rimandato a seguito della positività di Perez al Covid-19.

La trattativa tra Sebastian Vettel e la Racing Point che nel 2021 diventerà Aston Martin è in corso già da qualche mese. Non è un mistero che la nuova squadra capitanata da Lawrence Stroll voglia avere un ruolo da protagonista nella F1 dei prossimi anni, e da questo la scelta di puntare tutto sul tedesco che porterebbe un grande bagaglio di esperienza ma anche maggiore visibilità.

DOPPIO RUOLO PER VETTEL

Per Vettel dovrebbe essere pronto un contratto pluriennale con un doppio ruolo di Ambasciatore del marchio Aston Martin, visto che per la casa inglese la Germania rappresenta il secondo mercato più importante. La visibilità è importante quindi per un marchio come Aston Martin, che vede in Vettel il testimonial ideale per rilanciare le sue vetture.

Dall’altro lato non si è trattata sicuramente di una scelta difficile per Seb. Dopo essere stato scaricato dalla Ferrari, le porte della F1 sembravano essere chiuse per il pilota tedesco ma la ritrovata competitività di Racing Point ed il cambio di nome in Aston Martin ha reso la scelta molto più appetibile. Toto Wolff, interpellato sulla questione ha confermato le trattative: “So che ci sono trattative in corso fra Seb e la Racing Point. Sostituire Perez non è una decisione facile, ma la Germania è il secondo mercato più importante per Aston Martin. L’accordo con Vettel sarebbe ottimo per loro”.

Adesso si attende soltanto l’annuncio che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni e soprattutto quando la questione Perez sarà rientrata. E’ stato proprio per rispetto nei confronti del pilota messicano colpito dal Covid-19 che il tutto non è ancora stato reso ufficiale.

Julian D’Agata