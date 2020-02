Tutto è pronto per seconda sessione di test pre-stagionali a Barcellona, al via nella mattinata di mercoledì 26 febbraio al Circuit de Catalunya. In attesa di un responso più chiaro da parte della pista prima dell’inizio della stagione, i team hanno confermato le line-up per la tre giorni di prove.

In casa Mercedes e Red Bull vige “la regola dell’alternanza”. I Campioni del Mondo hanno deciso di distribuire in parti uguali il tempo al volante di Hamilton e Bottas, avendo entrambi i piloti operativi fino alla giornata di venerdì. E’ una Mercedes sicura di sè, che tuttavia non ha abbassato la guardia con le innovazioni. Il team tedesco cercherà quindi importanti conferme nel corso delle prossime tre giornate di azione prima della gara inaugurale Melbourne.

Dello stesso avviso è la Ferrari, autrice di una partenza a rilento che ha evidenziato difficoltà e carenze diffuse. Un inizio che porta meno ottimismo, a detta di Binotto, ma con tutte le carte in regola per poter migliorare.

Il programma prevede che Vettel e Leclerc condividano l’abitacolo nella prima giornata, per poi avere a disposizione una giornata ciascuno. Anche McLaren, Alpha Tauri, Racing Point e Williams seguiranno lo stesso pattern del Cavallino.

Alfa Romeo conterà ancora una volta sul test driver polacco Robert Kubica nella mattinata di mercoledì, che cederà il volante a Raikkonen nel pomeriggio.

Ecco come i piloti si suddivideranno il lavoro in pista nel corso della tre giorni. Il programma completo:

Mercoledì 26/02 Giovedì 27/02 Venerdì 28/02 Mercedes Hamilton / Bottas Hamilton/Bottas Hamilton / Bottas Scuderia Ferrari Vettel (AM)/ Leclerc (PM) Vettel Leclerc Red Bull Racing Albon (AM)/Verstappen (PM) Verstappen (AM)/ Albon (PM) Albon (AM)/Verstappen (PM) McLaren Sainz (AM)/Norris (PM) Norris Sainz Renault Ricciardo (AM)/Ocon (PM) Ocon (AM)/ Ricciardo (PM) Ricciardo (AM)/ Ocon (PM) Scuderia Alpha Tauri Gasly (AM)/Kvyat (PM) Gasly Kvyat Racing Point Stroll (AM)/Perez (PM) Stroll Perez Alfa Romeo Racing Kubica (AM)/Raikkonen (PM) Giovinazzi Raikkonen Haas F1 Team Grosjean Magnussen Grosjean (AM)/Magnussen (PM) Williams Latifi (AM)/Russell (PM) Latifi Russell

Beatrice Zamuner