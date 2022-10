Gli organizzatori del GP di Singapore hanno confermato che la gara di F1 del prossimo anno utilizzerà un tracciato più corto a causa dei lavori di riqualificazione dell’area nel settore finale del circuito. Il tracciato cittadino di Marina Bay perderà quattro curve nella sezione finale, rispetto a quanto visto quest’anno.

🚨 The Marina Bay Street Circuit will be updated from 2023 due to the redevelopment of The Float at Marina Bay into "NS Square". The #F1 #SingaporeGP track will be reduced to 4.928km with Turns 16 to 19 re-aligned into a straight. More info at https://t.co/b54sENWDYu pic.twitter.com/YUpqwL6MFg

