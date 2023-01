Un mese dopo la notizia che Jost Capito avrebbe lasciato il ruolo di team principal, Williams Racing annuncia il suo successore: James Vowles. Il britannico si unisce al team storico dopo 21 anni di carriera, in cui ha contribuito in modo determinante alla conquista di nove campionati costruttori di F1 (con Brawn GP e Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team), ed oltre 120 vittorie in gara.

“Non vedo l’ora di iniziare con la Williams Racing. È un onore entrare a far parte di una squadra con un patrimonio così ricco – dichiara James Vowles, che continua: – La squadra è un’icona del nostro sport, che rispetto moltissimo, e non vedo l’ora di affrontare la sfida. La Williams Racing ha riposto la sua fiducia in me e io farò di tutto per ricambiarla. La Williams ha un enorme potenziale e il nostro viaggio insieme inizierà tra poche settimane“.

A detta di Matthew Savage, Presidente di Dorilton, la nomina di James rafforza la dedizione del team nel garantire una leadership energica, esperta e forte in vista della prossima fase di trasformazione della Williams Racing. Ecco perciò che avere in casa uno dei talenti più stimati della Formula 1 può costituire un vantaggio per il team.

La sua carriera

James Vowles ha svolto un ruolo cruciale alla Brawn, supervisionando la strategia di gara che ha visto Jenson Button aggiudicarsi il titolo piloti del campionato mondiale di Formula 1 2009 e la squadra conquistare il campionato costruttori. È rimasto nella sede di Brackley quando il team è passato alla Mercedes a partire dalla stagione 2010 e, da allora, ha svolto un ruolo fondamentale nei numerosi successi della squadra come Direttore della Strategia Motorsport, che ha ricoperto per oltre quattro anni.

In precedenza, ha svolto ruoli chiave in ambito ingegneristico e strategico presso la Mercedes e presso precedenti team di F1, tra cui Honda Racing, Brawn GP e British American Racing. James Vowles entrerà a far parte della squadra il 20 Febbraio, a conferma del fatto che non sarà presente il 6 Febbraio, data della presentazione della livrea Williams.

Anna Botton