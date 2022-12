Williams Racing, tramite comunicato ufficiale, ha annunciato che Jost Capito non sarà più il Team Principal della squadra di Grove. Il manager tedesco lascia quindi il timone dopo due anni alla guida del team, con la Williams che si prenderà qualche settimana per decidere il sostituto.

CAPITO E DEMAISON LASCIANO

Jost Capito lascia la Williams dopo soli due anni, come annuncia il Team di Grove tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il manager tedesco sarà in carica fino al 31 Dicembre per poi congedarsi con l’arrivo del nuovo anno. Insieme a Capito lascerà la squadra anche il direttore tecnico François-Xavier Demaison. Due partenze pesanti per il team inglese, anche considerato il grande lavoro svolto da entrambi in queste due stagioni, che sono stati capaci di risollevare, almeno parzialmente, una squadra che sembrava sprofondare sempre più nel baratro. Da quando Capito ha preso infatti le redini del team, la Williams dall’essere il fanalino di coda del campionato, ha conquistato i suoi primi punti in Ungheria ed anche un incredibile podio nel GP del Belgio dello scorso anno, anche grazie alle avverse condizioni meteo.

Non è chiaro ancora chi andrà a sostituirli, in quanto Williams ha annunciato che prenderà la decisione nelle prossime settimane. Di sicuro questo rende la preparazione per il 2023 ancora più complicata per il team di Grove, che oltre ad un nuovo Team Principal dovrà anche cercare un nuovo Direttore Tecnico. La partenza di entrambi potrebbe inoltre innescare diverse mosse di mercato, e secondo le ultime voci Jost Capito potrebbe essere il sostituto di Frederic Vasseur in Sauber, ormai dato quasi certamente in direzione Maranello.

LE DICHIARAZIONI

Nel comunicato rilasciato da Williams, Jost Capito ha dichiarato: “È stato un grande privilegio guidare la Williams Racing nelle ultime due stagioni e gettare le basi per la svolta di questa grande squadra. Continuerò da lontano a seguire il percorso di crescita del team che sono certo proseguirà anche in futuro”.

Matthew Savage, Presidente di Dorilton Capital ha invece dichiarato: “Ringraziamo Jost per il suo duro lavoro e dedizione, confermata durante un periodo di transizione molto importante per il rilancio della Williams Racing. Vorremmo anche ringraziare François-Xavier per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il suo futuro”.

Julian D’Agata