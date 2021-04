Sarà Nico Hülkenberg il terzo pilota di Aston Martin Cognizant F1 Team per la stagione 2021. A dare la notizia è la stessa Scuderia tramite comunicato ufficiale.

Il pilota tedesco non poteva essere scelta più ovvia per Aston Martin. Hülkenberg infatti oltre ad aver corso per l’allora Force India dal 2012 al 2016, ha partecipato anche a due GP con la Racing Point nella famigerata stagione 2020. Nico infatti prese parte al GP di Silverstone in sostituzione di Sergio Perez, ed al GP dell’Eifel quando fu chiamato a sostituire Lance Stroll. Nico sarà quindi il pilota di riserva e sviluppo per tutta la stagione 2021.

LE DICHIARAZIONI

Ecco le prime dichiarazioni di Nico Hülkenberg dopo essere stato nominato terzo pilota di Aston Martin Cognizant F1 Team: “Prima di tutto, è fantastico aver firmato questo accordo con molto preavviso e non come l’anno scorso quando non ho avuto tempo per prepararmi prima di salire in macchina. Sono davvero contento di poter lavorare con questa squadra ancora e per la quale ho guidato molte volte durante la mia carriera. Ovviamente spero che Sebastian e Lance non abbiano problemi durante la stagione, ma la squadra sa di poter contare su di me. Sono pronto per affrontare questa sfida. Sarà anche interessante aiutare a far crescere il team durante la stagione, e non vedo l’ora di tirare fuori ottimi tempi sul giro”.

Felicissimo dell’accordo anche Otmar Szafnauer, CEO e Team Principal di Aston Martin F1: “Siamo lieti di poter dare il bentornato ufficialmente a Nico nel team come pilota di riserva e sviluppo per il team Aston Martin Cognizant F1. In questi tempi difficili, avere un pilota di riserva capace ed esperto è particolarmente importante. Nico ha dimostrato lo scorso anno che poteva saltare in macchina ed ottenere grandi risultati in un attimo. Ora, con ulteriori margini di preparazione e integrazione, sappiamo che possiamo fare affidamento su Nico e siamo sicuri che farà un ottimo lavoro”.

Welcome home, @HulkHulkenberg. 🤜🤛 Here's everything you need to know about the Hulk's new role as reserve and development driver for the 2021 season. #Hulkenback 💚 — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) April 8, 2021

Anche noi di LiveGP non vediamo l’ora di rivedere Nico Hülkenberg in pista su una monoposto di F1. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per tutti gli aggiormanenti sul mondo del Motorsport e non solo.

Julian D’Agata

