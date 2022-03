Con una dichiarazione diffusa attraverso i propri canali social, la Haas ha annunciato la risoluzione del contratto con il pilota russo Nikita Mazepin e lo sponsor Uralkali. La notizia era nell’aria, ma oggi è arrivata l’ufficialità da parte del team americano.

ROTTURA CON EFFETTO IMMEDIATO

Nel comunicato pubblicato dal team americano si legge:

“Il team Haas ha deciso di terminare, con effetto immediato, la partnership con il title sponsor Uralkali ed il contratto con il pilota Nikita Mazepin. Come il resto della comunità della Formula 1, il team è scioccato e rattristato dall’invasione dell’Ucraina e desidera una fine rapida e pacifica del conflitto”.

Una decisione del genere era ampiamente pronosticabile alla luce di ciò che sta accadendo in Ucraina. Il team americano, infatti, già nel corso dell’ultima giornata di test pre-stagionali al Montmelò era scesa in pista priva del suo title sponsor Uralkali.

Soltanto due giorni fa la Formula 1 aveva annunciato la risoluzione del contratto del GP di Russia. Oggi invece un’altra conseguenza, con il team Haas che adesso dovrà trovare un nuovo finanziatore ed un nuovo pilota.

CHI SOSTITUIRÀ MAZEPIN?

La prossima settimana la F1 tornerà nuovamente in pista per l’ultima sessione di test pre-stagionali in Bahrain. L’avvio del campionato è invece fissato tra due settimane.

Non è ancora chiaro chi sostituirà Mazepin nel corso di questa stagione, ma quello che è certo è che Mick Schumacher avrà un nuovo compagno di squadra.

Al momento la scelta più facile potrebbe essere promuovere l’attuale terzo pilota Pietro Fittipaldi. Un’altra scelta potrebbe però essere Antonio Giovinazzi. L’italiano rappresenta infatti una buona soluzione per puntare su un pilota che ha maturato già una certa esperienza in F1.

Staremo a vedere le mosse delle prossime ore, di certo una decisione arriverà nei prossimi giorni. Il mondiale 2022 è ormai alle porte e non privo di complicazioni ancor prima di iniziare.

Carlo Luciani