Come anticipato da Günther Steiner in un’intervista alla radio tedesca, la Haas conferma il duo Nikita Mazepin e Mick Schumacher per il campionato di Formula 1 2022.

La scuderia americana, dunque, formalizza ufficialmente la line-up dei piloti per il 2022. Niente di nuovo sotto il sole per Mazepin, considerato l’apporto finanziario della famiglia verso il team americano. Per Schumacher arriva il rinnovo dopo le insistenti voci di un futuro a breve termine lontano dalla scuderia americana. In Haas puntano forte sul 2022, anche perché una stagione tecnicamente povera come quella attuale, pare difficilmente replicabile.

Le parole di Günther Steiner

“Sapevamo di volere continuità al volante nel 2022 e sono felice di confermarlo con Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Il 2021 ha offerto a entrambi i piloti l’opportunità di imparare in Formula 1 (…) che è stata sicuramente una stagione difficile con il pacchetto che abbiamo avuto. Ora guardiamo avanti alla stagione 2022”.

Le parole di Mick Schumacher

“Sto vivendo il mio sogno facendo parte della Formula 1. Il primo anno insieme alla Haas F1 è stato molto emozionante e istruttivo. Sono sicuro di poter portare tutta l’esperienza che ho acquisito nel prossimo anno. (…) Ringrazio infine la Ferrari Driver Academy per la fiducia che continua a darmi e per il supporto che mi ha dimostrato in questi anni”.

Le parole di Nikita Mazepin

“Sono molto eccitato per il prossimo anno, la nuova macchina e semplicemente per avere l’opportunità con l’Haas F1 Team di crescere insieme a loro. Penso l’anno prossimo ne usciremo più forti”.

