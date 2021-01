Dopo le indiscrezioni circolate nel corso delle ultime settimane, uno dei trasferimenti più inaspettati e chiacchierati dell’inverno è ora ufficiale. Davide Brivio passa dalla MotoGP alla Formula 1, assumendo il ruolo di Racing Director in seno al team Alpine, il brand sportivo del gruppo Renault. L’ex-team manager Suzuki, le cui mansioni saranno rese note nei prossimi giorni, farà riferimento direttamente al nuovo CEO Laurent Rossi.

Sono settimane dense di novità per quanto riguarda la componente motorsport di Renault. Dal rebranding della scuderia in Alpine F1 Team sino all’addio di Cyril Abiteboul, la Casa transalpina ha dato il benvenuto ad una serie di figure che assumeranno un ruolo-chiave a partire dalla prossima stagione. Dopo le nomine di Laurent Rossi quale nuovo CEO e Marcin Budkowski come team principal, oggi è arrivata l’ufficialità relativa all’insediamento di Davide Brivio nel ruolo di Racing Director.

Davide Brivio joins Alpine F1 Team as Racing Director

We are delighted to confirm Davide Brivio will strengthen our team ahead of the 2021 FIA Formula One World Championship season.

His specific role and responsibilities will be announced in the coming weeks.

[1/2] pic.twitter.com/DKsMzFzea5

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 17, 2021