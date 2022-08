In vista del GP a Spa-Francorchamps, arriva l’ufficialità di quello che molti prospettavano da qualche tempo: Daniel Ricciardo lascia la McLaren alla fine del campionato F1 del 2022.

McLaren Racing e Daniel Ricciardo confermano che il contratto di Daniel del 2023 ha trovato risoluzione anticipata. Entrambe le parti hanno concordato di comune accordo la fuoriuscita alla fine della stagione di Formula 1 2022. Daniel ha fatto parte della scuderia di Woking dal 2021 ed ha ottenuto una vittoria per i colori McLaren l’anno scorso a Monza. Il team non ha ancora confermato la sua formazione completa di piloti per il 2023.

Dichiarazioni

Daniel Ricciardo: “È stato un privilegio far parte della famiglia McLaren Racing nelle ultime due stagioni, ma dopo diversi mesi di discussioni con Zak (Brown, ndr) e Andreas (Seidl, ndr) abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine del questa stagione. Annuncerò i miei piani futuri a tempo debito, ma indipendentemente da ciò che porterà questo prossimo capitolo, non ho rimpianti e sono orgoglioso dello sforzo e del lavoro fatto alla McLaren, in particolare la vittoria a Monza, la scorsa stagione.”

Andreas Seidl, TP McLaren: “Vorrei ringraziare Daniel per la sua dedizione e il contributo nelle ultime due stagioni. (…) Non dimenticheremo mai quella memorabile vittoria in gara a Monza che è stata una grande spinta per tutta la squadra. Abbiamo ancora una battaglia importante nel Campionato Costruttori davanti a noi per il resto della stagione e non vediamo l’ora di affrontarla con Daniel e Lando.”

Zak Brown, CEO McLaren: “Daniel ha dato grande valore aggiunto alla McLaren ed è stato un piacere lavorare con lui. Vorrei ringraziarlo per tutti i suoi sforzi nelle ultime due stagioni sia a bordo pista che a Woking. Non è un segreto che speravamo di poter ottenere di più insieme, ma vederlo salire sul gradino più alto del podio come pilota McLaren è stato un momento importante. Gli auguriamo ogni bene per il futuro e andiamo a goderci il resto della stagione insieme.”

Luca Colombo