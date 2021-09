Alex Albon sarà il nuovo pilota ufficiale della Williams a partire dalla stagione 2022, al fianco del confermato Nicholas Latifi. L’anglo-thailandese tornerà nel Circus dopo una stagione vissuta nel ruolo di terzo pilota Red Bull andando a sostituire George Russell, passato alla Mercedes.

La conferma è arrivata dopo una lunga trattativa cominciata nel corso dell’estate fino ad arrivare a un accordo. Fondamentale anche il ruolo di Red Bull, che dopo aver confermato le proprie line-up ha spinto affinché Albon potesse trovare una sistemazione.

LE DICHIARAZIONI

L’amministratore Jost Capito ha detto: ”E’ fantastico poter confermare la nostra formazione di piloti per il 2022. Sono felice di dare il benvenuto in squadra ad Alex. Siamo entusiasti della nostra nuova formazione di piloti: entrambi sono ragazzi giovani ma con esperienza, un mix giusto per la nostra squadra. Alex è uno dei giovani talenti del motorsport, ed ha una buona esperienza in F1 maturata nel periodo trascorso in Red Bull. I suoi podi evidenziano la sua velocità, e siamo certi che si sentirà a casa nella nostra squadra”.

Lo stesso Albon si è detto felice di ritornare in F1: ”Sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di tornare a guidare nel 2022. Quando ti ritrovi escluso dai venti piloti titolari non hai mai la certezza di riuscire a rientrare, quindi sono estremamente grato a Red Bull e Williams per aver creduto in me e per avermi aiutato a ritornare in F1.”

Albon conclude così: ”È stato anche bello vedere tutti i progressi che la Williams ha confermato nella stagione in corso, e non vedo l’ora di aiutarli a continuare questo percorso di crescita nel 2022″.

LA CARRIERA DI ALBON

Il pilota anglo-thailandese ha disputato due stagioni in F1 e con la Red Bull ha ottenuto due terzi posti al Mugello e in Bahrain nella stagione 2020. Al termine della scorsa stagione, Red Bull lo ha sostituito con Sergio Perez, retrocedendolo al ruolo di terzo pilota. Quest’anno sta gareggiando nel campionato DTM, dove ha vinto una gara al Nurburging.

La Williams ha inoltre confermato che al fianco di Albon ci sarà anche Nicholas Latifi, alla sua terza stagione con la scuderia di Grove. A questo punto, rimane soltanto da assegnare il secondo sedile in Alfa Romeo, dove Antonio Giovinazzi dovrà guardarsi le spalle dalla concorrenza di Nyck De Vries e Guan Yu Zhou.

Chiara Zaffarano