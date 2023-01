La F1 ha ufficializzato gli orari delle 24 gare che si disputeranno nella stagione 2023. La novità del mondiale è la terza gara in suolo americano, il Gran Premio di Las Vegas che si disputerà di sabato.

Un calendario ricco di novità

La Formula 1 ha promulgato ufficialmente il calendario con le 24 gare della nuova stagione. Il campionato 2023 partirà il 5 marzo in Bahrain per terminare come di consueto con il Gran Premio di Abu Dhabi il 26 novembre. Saranno sei le gare che in questa stagione porteranno in pista il formato sprint e saranno: Azerbaijan, Austria, Belgio, Stati Uniti, Qatar e Brasile.

La novità assoluta del mondiale 2023 è la terza gara in suolo americano, il Gran Premio di Las Vegas che avrà un nuovo tipo di format. Il fine settimana nella terra del gioco d’azzardo si svolgerà con le FP1 e FP2 il giovedì, le FP3 e le qualifiche di venerdì, e la gara di sabato alle 22 ora locale. Con una differenza di fuso orario di nove ore, in Europa la gara si disputerà alle sette di domenica mattina.

Le 24 gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, che deve ancora stabilire quali saranno quelle che verranno trasmesse in chiaro su TV8. Ecco la tabella con gli orari italiani della stagione 2023:

Data Evento FP1 FP2 FP3 Qualifica Gara 05 Marzo Bahrain 13:00 16:00 13:00 16:00 16:00 19 Marzo Arabia Saudita 15:00 18:00 15:00 18:00 19:00 02 Aprile Australia 05:00 08:00 05:00 08:00 07:00 30 Aprile Azerbaijan 13:00 16:00 13:00 16:00 13:00 07 Maggio Miami 20:30 23:30 19:00 22:00 21:30 21 Maggio Emilia Romagna 14:00 17:00 13:00 16:00 15:00 28 Maggio Monaco 11:30 15:00 12:00 15:00 15:00 04 Giugno Spagna 14:00 17:00 13:00 16:00 15:00 18 Giugno Canada 20:00 23:00 19:00 22:00 19:00 02 Luglio Austria 14:00 17:00 13:00 16:00 15:00 09 Luglio Gran Bretagna 14:00 17:00 13:00 16:00 15:00 23 Luglio Ungheria 14:00 17:00 13:00 16:00 15:00 30 Luglio Belgio 14:00 17:00 13:00 16:00 15:00 27 Agosto Olanda 14:00 17:00 13:00 16:00 15:00 03 Settembre Italia 14:00 17:00 13:00 16:00 15:00 17 Settembre Singapore 12:00 15:00 12:00 15:00 14:00 24 Settembre Giappone 05:00 08:00 05:00 08:00 07:00 09 Ottobre Qatar 14:30 18:00 14:30 18:30 18.00 22 Ottobre Stati Uniti 21:00 24:00 21:00 24:00 21:00 29 Ottobre Messico 20:00 23:00 19:00 22:00 19:00 05 Novembre Brasile 16:30 20:00 16:30 20:30 18:00 18 Novembre Las Vegas 03:30 07:00 03:30 07:00 07:00 26 Novembre Abu Dhabi 11:00 14:00 11:30 15:00 14:00

Chiara Zaffarano