Las Vegas ritorna nel calendario di Formula 1 nel 2023, a quarantuno anni di distanza dall’ultima presenza nel Circus. Con l’arrivo della tappa in Nevada, salgano a tre le gare in programma sul suolo americano dopo Austin e Miami. L’evento si svolgerà di sabato sera nel mese di Novembre, su un nuovo tracciato cittadino lungo 6,12 km.

Las Vegas ha ospitato due edizioni del Gran Premio di Formula 1 nel 1981 e nel 1982 sul circuito realizzato nei pressi del celebre Caesars Palace. La prima edizione fu vinta da Alan Jones su Williams, mentre la seconda dal nostro Michele Alboreto su Tyrrell.

UN RITORNO DOPO 41 ANNI

Nella notte italiana è arrivata la conferma: dopo quarantuno anni Las Vegas ritorna ufficialmente in F1. L’annuncio è avvenuto in uno scintillante evento a Las Vegas, con la presenza di Greg Maffei e di Stefano Domenicali. Insieme a loro c’erano il governatore del Nevada, Steve Sisolak, CEO e Presidente di LVCVA, Steve Hill e il Presidente e CEO di Live Nation Entertainment, Michael Rapino.

Maffei ha dichiarato dopo l’annuncio: “L’iconica Las Vegas e la Formula 1, l’apice del motorsport, è il connubio perfetto tra velocità e glamour”. Il Ceo di Liberty Media ha continuato: “La nostra fiducia in questa opportunità unica è evidente nella nostra decisione di assumere il ruolo di promotore del Gran Premio di Las Vegas in collaborazione con Live Nation”. Greg Maffei ha concluso il suo intervento con queste parole: “Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con i nostri partner locali per creare un evento importante. Il potenziale della Formula 1 è ben evidenziato nelle ultime stagioni e il GP di Las Vegas lo porterà solo al livello successivo”.

Domenicali ha commentato: “Questo è un momento incredibile per la Formula 1 che dimostra l’enorme appeal e la crescita del nostro sport con una terza gara negli Stati Uniti. Las Vegas è una destinazione conosciuta in tutto il mondo per i suoi eventi, l’ospitalità, emozioni e, naturalmente, la famosa Strip.”

Il CEO della F1 ha concluso così il suo intervento. “Non c’è posto migliore per correre con le F1 che nella capitale mondiale dell’intrattenimento e non vediamo l’ora di essere qui l’anno prossimo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento, in particolare il governatore Sisolak, la Clark County Commission, Steve Hill presso l’LVCVA e i nostri partner locali”.

IL CIRCUITO

La nuova edizione del Gran Premio di Las Vegas non si correrà sul circuito di Caesar Palace, ma su un tracciato totalmente nuovo. Le monoposto di Formula 1 si sfideranno sulla caratteristica Strip di Las Vegas, passando vicino ad Hotel e Casinò.

La pista sarà lunga 6,12 km con 14 curve e con le monoposto che dovrebbero raggiungere punte di oltre 340 km/h. Il progetto prevede tre rettilinei, una sequenza di curve ad alta velocità e un’unica chicane, per un totale di 50 giri. La F1 e Liberty Media saranno i principali promotori della gara in collaborazione con Live Nation Entertainment e Las Vegas Convention and Visitors Authority.

Da sottolineare che (evento unico nel calendario attuale) la gara si svolgerà di Sabato sera, dunque nella mattinata europea, nel mese di Novembre 2023.

