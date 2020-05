Aston Martin ha annunciato l’incarico come nuovo CEO di Tobias Moers, attualmente presidente di Mercedes AMG. Si tratta del primo cambiamento “di peso” del marchio sotto la guida di Lawrence Stroll.

Moers assumerà ufficialmente il nuovo ruolo dall’inizio di agosto. L’ex presidente e CEO, Andy Palmer, si è dimesso con effetto immediato.

Lawrence Stroll ritiene che Tobias Moers e il suo contributo saranno di grande impulso per il marchio. Del resto il nuovo CEO ha costruito una solida reputazione per il suo approccio manageriale e i risultati conseguiti in Mercedes AMG.

A tal riguardo Lawrence Stroll ha dichiarato: “È un professionista automobilistico di eccezionale talento ed è un comprovato leader commerciale con una solida esperienza maturata durante i suoi anni alla Daimler AG, con la quale abbiamo una partnership tecnica e commerciale di lunga data. È il leader giusto per Aston Martin Lagonda in questa fase di implementazione di strategia per sbloccare il nostro pieno potenziale.”

Ricordiamo che Aston Martin entrerà in Formula 1 l’anno prossimo come scuderia ufficiale, rilevando Racing Point.

Luca Colombo