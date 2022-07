Colton Herta è stato scelto da McLaren per prendere parte alla sessione di test che si svolgerà in questi giorni all’Autodromo Internacional do Algarve, a Portimao. Il test con la MCL35M della stagione precedente è per l’americano un’opportunità di guidare finalmente una monoposto di F1.

Test di F1 per Colton Herta: opportunità di mettersi in mostra

Il ventiduenne Colton Herta è stato a lungo candidato come uno dei principali piloti americani pronto per fare il salto in F1. È suo il record di vincitore più giovane della serie IndyCar con la vittoria al Circuit of The Americas all’età di soli 18 anni nel 2019, a dimostrazione del talento del pilota. McLaren ha quindi deciso di dargli l’opportunità di guidare una delle loro auto insieme a Will Stevens, pilota di test e sviluppo in F1 della Scuderia britannica.

“Colton è un talento comprovato in IndyCar e saremo interessati a vedere come si adatta a una macchina di Formula 1”, ha detto il Team Principal McLaren Andreas Seidl. “Crediamo che questo programma di test gli fornirà un’esperienza preziosa, dimostrando il vantaggio di espandere i test precedenti per mostrare i piloti promettenti per il futuro.”

Colton Herta non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare un pilota di F1, tanto che, durante la passata prova sedile, ha parlato così: “Voglio essere in F1 a un certo punto della mia carriera, quindi sarà molto importante fare un buon lavoro nel test e, si spera, aprire qualche porta. Per quanto mi riguarda in questo momento, non ho un posto in gara, non ho un contratto, quindi può succedere di tutto. Forse si aprirà una porta se posso andare abbastanza veloce in macchina.”

Com’è ben noto, Liberty Media ricerca di un pilota americano capace di far decollare ancora di più l’interesse degli Stati Uniti nei confronti della F1. Nonostante il pilota Andretti non stia vivendo una stagione particolarmente brillante, eccezion fatta per la vittoria ottenuta ad Indianapolis nella gara precedente la 500 miglia, è in cima alla lista di gradimento dei papabili statunitensi pronti a fare il salto.

Colton Herta potrebbe ottenere il sedile in F1 già nel 2023?

Stando alle voci di mercato, Colton Herta è uno dei candidati ad affiancare Lando Norris in McLaren dal 2023. Infatti, mentre il britannico ha appena rinnovato con un contratto valido fino al 2025, la posizione di Daniel Ricciardo è in bilico. L’ad McLaren Zak Brown nei giorni scorsi ha dichiarato: “Siamo sicuri che sarà con noi anche l’anno prossimo. Spetterà a noi fare del nostro meglio per consentirgli di tornare nella miglior forma. Sappiamo che è capace di portare a casa delle vittorie con noi, ma tutto dipenderà dall’auto che riusciremo a dargli. I nostri requisiti sono tuttavia estremamente chiari e lui dovrà essere allo stesso livello di Lando”. Nonostante il contratto dell’australiano copra anche la stagione 2023, i risultati ottenuti finora sono stati assolutamente deludenti e non all’altezza, costringendo così McLaren a guardarsi intorno.

Colton Herta è una possibilità, ma c’è grande concorrenza per quel sedile: da Oscar Piastri, pilota di riserva messo a disposizione da Alpine nel caso in cui McLaren dovesse averne bisogno, a Sebastian Vettel che non ha ancora preso una decisione sul suo futuro.

Anna Botton