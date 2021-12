Si è chiusa con il miglior tempo di Nick De Vries la prima delle due giornate di test che ad Abu Dhabi chiudono la stagione 2021. Il Campione del Mondo della Formula E è stato il più rapido davanti all’Alpha Tauri di Liam Lawson e all’Alpine di Oscar Piastri, in una sessione che ha visto da una parte impegnati gli young drivers con le vetture 2021 e dall’altra i piloti titolari testare le Pirelli da 18″ a bordo delle mule car.

Per De Vries una bella soddisfazione chiudere la sessione al top con il tempo di 1:23.194 fatto segnare negli ultimi 30 minuti di una sessione in cui non era presente il live timing ufficiale della Federazione. Dietro l’olandese della Mercedes, e staccati di 1.3 secondi, l’Alpha Tauri di Liam Lawson e l’Alpine di Oscar Piastri hanno chiuso il podio virtuale del Day 1.

L’ENTUSIASMO DI O’WARD

Tanti giri (quasi due distanze di gara) ed entusiasmo a mille per Pato O’Ward che, come premio, si è seduto a bordo della McLaren conquistando il 4° posto finale. Ma al di là del riscontro cronometrico, per il messicano sono enormi le differenze tra una vettura di Formula 1 e un’IndyCar, come lui stesso ha esternato su Twitter dove ha anche implorato Woking di non far terminare così presto il test!

I DON’T WANT THIS TO END😭😭😭 these things are ROCKET SHIPS

on wheels🤯 @McLarenF1 Estoy con la mandíbula en el suelo🤩 #F1 — Pato O’Ward (@PatricioOWard) December 14, 2021

DEBUTTO PER BOTTAS E ZHOU

La prima giornata di test è stata anche l’occasione per vedere per la prima volta all’opera con i colori Alfa Romeo Valtteri Bottas e Guanyu Zhou. Il finlandese, dopo aver ottenuto il nullaosta dalla Mercedes, ha testato la vettura 2021 dotata di gomme Pirelli da 18″, mentre il suo compagno di squadra cinese ha concluso la giornata quinto assoluto davanti a Juri Vips con la Red Bull. Per il pilota del vivaio di Milton Keynes anche un testacoda in cruva 14 che ha causato una delle tre bandiere rosse di giornata.

STOP ANCHE PER RICCIARDO

Alle spalle di Vips, Nick Yelloly ha preceduto Daniel Ricciardo (primo dei piloti con la mule car) che ad inizio giornata ha provocato la prima bandiera rossa fermandosi con la sua McLaren nell’ultimo tratto della pista di Abu Dhabi. A chiudere la top 10 Lance Stroll e Robert Shwartzman, con il pilota russo che ha diviso la Ferrari con Antonio Fuoco (13°).

GLI ALTRI

Bottas ha chiuso 12° davanti al pilota italiano e Tsunoda, mentre Sargeant ha concluso la sua giornata con circa 90 minuti d’anticipo per un problema alla sua power unit. Per il pilota americano, comunque, 15° tempo finale e ben 92 giri percorsi.

Buon numero di giri anche per Charles Leclerc che ha chiuso il suo 2021 con 87 giri realizzati, prima di cedere il volante per la giornata di domani al compagno di squadra Carlos Sainz.

MAX SOLO 17°

Indietro nella lista dei tempi Max Verstappen, solo 17°, dietro ad Esteban Ocon e davanti a George Russell e Mick Schumacher. Per il pilota olandese, alla prima uscita da Campione del Mondo, ben 124 giri e 1:28.013 come miglior tempo.

Pos. Numero Pilota Team Tempo Diff. Giri 1 21 Nyck de Vries Mercedes 1’23.194 77 2 40 Liam Lawson AlphaTauri 1’24.517 1.323 131 3 36 Oscar Piastri Alpine 1’24.523 1.329 125 4 28 Pato O’Ward McLaren 1’24.607 1.413 92 5 24 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1’25.142 1.948 119 6 25 Juri Vips Red Bull 1’25.198 2.004 97 7 34 Nick Yelloly Aston Martin 1’25.333 2.139 118 8 3 Daniel Ricciardo McLaren 1’26.252 3.058 95 9 18 Lance Stroll Aston Martin 1’26.579 3.385 143 10 39 Robert Shwartzman Ferrari 1’26.694 3.500 73 11 16 Charles Leclerc Ferrari 1’26.989 3.795 87 12 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1’27.183 3.989 127 13 38 Antonio Fuoco Ferrari 1’27.324 4.130 146 14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1’27.348 4.154 131 15 45 Logan Sargeant Williams 1’27.476 4.282 92 16 31 Esteban Ocon Alpine 1’27.553 4.359 128 17 33 Max Verstappen Red Bull 1’28.013 4.819 124 18 63 George Russell Mercedes 1’28.062 4.868 132 19 47 Mick Schumacher Haas 1’28.499 5.305 100

DOMANI DAY 2

Con la giornata di domani calerà definitivamente il sipario sulla stagione 2021. Sul tracciato di Abu Dhabi saranno presenti quasi tutti i piloti titolari, eccetto che per la Haas che schiererà Pietro Fittipaldi, mentre non sarà presente la Williams che non dispone di una mule car.

Vincenzo Buonpane

