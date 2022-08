Ferragosto rappresenta sia una festa di metà estate, sia una data che ci ricorda come, oltrepassandola, agosto stia per lasciare spazio a settembre: accompagnati dalle note dei Righeira con “L’estate sta finendo”, andiamo al 30 agosto del 2009, quando Kimi Raikkonen vince per la quarta volta in F1 in Belgio a Spa-Francorchamps, diventandone Re.

La gara in due parole

Dodicesima gara del Campionato 2009 e giochi ancora aperti nonostante il leader Jenson Button (Brawn GP – Mercedes) disponga di 18 punti di vantaggio sul secondo, il compagno di team Rubens Barrichello. Al via scatta bene Kimi Raikkonen (Ferrari), che dalla sesta posizione in griglia guadagna la seconda piazza dietro Giancarlo Fisichella (Force India – Mercedes). Gara neutralizzata con la safety-car alla fine del primo giro per la carambola a Les Combes, dove vanno fuori Grosjean, Hamilton e Button. Alla ripartenza, Raikkonen prende la scia a Fisichella e, grazie al KERS, sorpassa l’italiano in vista di Les Combes. Kimi costruisce un distacco di un secondo dall’italiano, che manterrà più o meno invariato fino alla bandiera a scacchi. Completa il podio Sebastian Vettel (Red Bull – Renault). A fine gara Button mantiene il primo posto in Campionato, mentre si registra un nuovo record per la Formula 1 degli Anni 2000: sei vincitori diversi nelle ultime sei gare disputate.

Viva l’Italia!

Non ce ne vorrà De Gregori se attingiamo al suo repertorio, ma a Spa-Francorchamps abbiamo una storica prima fila tutta italiana. Dalla pole scatta Giancarlo Fisichella, davanti a Jarno Trulli (Toyota): entrambi sfruttano l’unica occasione stagionale per ben figurare in qualifica. Risultato storico anche per la Force India, che ottiene la prima pole nella sua storia.

Lo stesso non si può dire dell’altro pilota tricolore impegnato sul circuito delle Ardenne e per di più alla guida di una Ferrari. Luca Badoer chiude il gruppo partendo dalla ventiduesima piazza. Si mette male per il simpatico e bravo collaudatore di Montebelluna chiamato a sostituire l’infortunato Felipe Massa dopo l’invito declinato da Michael Schumacher. Badoer quasi sicuramente dovrà cedere il sedile a qualcun altro per la gara di casa a Monza. Si parla di Marc Genè (l’altro collaudatore della Rossa), Sebastien Bourdais (pilota del portafoglio di Nicholas Todt, lo stesso manager di Massa), Fernando Alonso (che dovrebbe rescindere il contratto con la Renault anzitempo ed approdare in Ferrari prima del 2010) e di Robert Kubica (da svincolare per chissà quanto tempo dalla BMW-Sauber). Tempo qualche giorno e la Ferrari annuncia il nuovo pilota della Rossa numero 3: Giancarlo Fisichella.

Non se la passa bene nemmeno Flavio Briatore dato che i rumors sul botto pilotato di Piquet jr durante il GP di Singapore del 2008 si fanno sempre più insistenti. L’appiedamento del brasiliano dopo la gara all’Hungaroring sta muovendo qualcosa sotto la superficie. Il Singapore-gate sta prendendo forma.

Kimi The King of Spa

Non tutti i piloti possono fregiarsi del titolo di The King of Spa. Vincere all’Università della guida è difficile, ripetersi per quattro volte è roba da Clark, Senna e Schumacher. Farlo con una F60, vettura che prende paga da metà schieramento è un’impresa che solo Kimi Raikkonen può realizzare.

Chi se l’aspettava che proprio il finnico, continuamente tacciato nel 2009 di scarsa motivazione, impartisse una lezione di guida del genere? Probabilmente nessuno. Kimi costruisce la sua vittoria sfruttando le uniche due armi che ha a sua disposizione. Un quid che altri non hanno come sconfinata abilità di guida sul circuito delle Ardenne e il KERS.

A due gare dalla prima vittoria di una vettura con il recupero di energia (Lewis Hamilton in Ungheria su McLaren – Mercedes), arriva il secondo successo. Kimi Raikkonen vince quattro volte a Spa: due con la McLaren (2004, 2005), due con la Ferrari (2007, 2009). Nella prima e nell’ultima vittoria colte da Kimi sulle Ardenne, possiamo dire che il finnico non fosse alla guida dell’auto migliore del lotto. Kimi ai microfoni della stampa, spiega così il suo successo: “Probabilmente non eravamo i più veloci in pista, ma siamo riusciti a tenerci dietro tutti gli altri. Ed è abbastanza.”

“L’estate sta finendo e un anno se ne va / Sto diventando grande lo sai che non mi va“: il campionato 2009 dopo Spa-Francorchamps entra nella fase finale. Jenson Button vincerà il mondiale, mentre Kimi Raikkonen si prenderà un breve ritiro dal Circus iridato.

Luca Colombo

