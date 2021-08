Sarà Sergio Perez il compagno di squadra in Red Bull di Max Verstappen per il 2022. Dopo la serie di indiscrezioni e voci (e qualche indizio social dello stesso messicano), è arrivato nella giornata di oggi l’annuncio ufficiale della conferma di Checo che, quindi, sarà al volante della vettura di Milton Keynes anche nella prossima stagione.

APPORTO FONDAMENTALE

104 punti, quattro in meno di Valtteri Bottas e a soli 9 dal terzo posto occupato da Lando Norris, frutto di una vittoria a Baku, un podio al Paul Ricard e quattro piazzamento in Top 5 nelle prime gare, oltre ad una pole position in Bahrain. Un bottino di punti fondamentale per la Red Bull nella lotta al titolo Costruttori con la Mercedes, che è valso la riconferma per il messicano che nel 2022 comincerà la sua stagione numero 11 in Formula 1, la seconda consecutiva al fianco di Max Verstappen, evento che in Red Bull non si verificava dai tempi di Daniel Ricciardo nel biennio 2017-2018.

COLPITO DALLE PRESTAZIONI

“Checo è un membro del Team molto rispettato e la sua esperienza e abilità da corsa sono inestimabili mentre combattiamo per il Campionato Costruttori”, ha dichiarato il boss della Red Bull Christian Horner.

“La sua integrazione nel team è stata perfetta e siamo rimasti colpiti dalle sue prestazioni durante la prima metà della stagione, che dimostrano ciò di cui è capace nella nostra macchina”.

“Il prossimo anno entreremo in una nuova era della Formula 1 con regolamenti e vetture completamente rivisti, e con oltre 200 gare e un decennio di esperienza alle spalle, Checo svolgerà un ruolo fondamentale nell’aiutare il Team a navigare in questa transizione e a massimizzare la RB18” .

LA FELICITA’ DI CHECO

Ovviamente soddisfatto Sergio Perez che, via social, ha ufficializzato il fresco rinnovo di contratto dopo che lo stesso messicano, sempre via Twitter, questa mattina aveva in un certo senso preannunciato l’accordo: “Sono davvero felice di continuare con una grande squadra come la Red Bull nella nuova era della Formula 1 ed è una grande opportunità per me. Tutti partiranno da zero l’anno prossimo con i nuovi regolamenti, quindi il mio unico obiettivo è arrivare fino in cima con la Red Bull“.

👀 ⏱ — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 27, 2021

“Ci vuole sempre tempo per ottenere il massimo quando ti unisci a una nuova squadra, ma le cose hanno funzionato bene in questa stagione e mi piace molto far parte della famiglia Red Bull. Abbiamo lavorato duramente per ottenere risultati, quindi è bello vedere che il team ha fiducia in me per il futuro“.

“Abbiamo molto di più da realizzare insieme e abbiamo ancora una grande sfida tra le mani in questa stagione, quindi spero davvero che possiamo finire l’anno alla grande e portare questo slancio nel 2022. Voglio ringraziare tutti i miei sostenitori in tutto il mondo, soprattutto quelli in Messico. Dai miei sponsor ai miei fan, sono stati così entusiasti da quando sono entrato in Red Bull, quindi spero davvero di poterli premiare raggiungendo la vetta e vincendo il titolo“.

Im very happy to announce that I’m continuing with @redbullracing for next year. Now our focus is on winning the championship for the team.

Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es en ganar el Campeonato para Red Bull. pic.twitter.com/uEdy0oGmAp — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 27, 2021

Vincenzo Buonpane

