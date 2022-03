Nico Hülkenberg correrà al posto di Sebastian Vettel il Gran Premio del Bahrain, primo atto del Mondiale F1 2022 che si svolgerà questo fine settimana. Il tedesco Aston Martin è risultato positivo al COVID-19 e di conseguenza non potrà disputare la prima sfida dell’anno in quel di Manama.

L’ex vincitore della 24h Le Mans rimpiazzerà il quattro volte campione del mondo che ora dovrà sperare di poter gareggiare il Gran Premio dell’Arabia Saudita, corsa che si svolgerà nella settimana seguente all’evento di Sakhir. L’ex portacolori di Racing Point torna nella massima formula accanto al canadese Lance Stroll, regolarmente al via dell’evento che inaugurerà le inedite monoposto di F1.

La massima formula riscontra il secondo positivo nel giro di una settimana. Ricordiamo infatti quanto accaduto all’australiano Daniel Ricciardo (McLaren) che è stato costretto a rinunciare alle tre sessioni di test che ci hanno tenuto compagnia settimana scorsa.

UPDATE: Sebastian Vettel has tested positive for COVID-19 and will therefore not be taking part in the 2022 #BahrainGP.

Replacing him in the AMR22 will be Reserve Driver @HulkHulkenberg, who will be in the car from FP1 onwards. #F1 pic.twitter.com/36wnI8LUAC

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 17, 2022