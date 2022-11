L’indiscrezione lanciata pochi minuti fa dalla Gazzetta ha del clamoroso, ma se venisse confermata porterebbe uno scossone decisivo ai vertici del Cavallino. Secondo quanto riportato, quello di Abu Dhabi in programma domenica prossima potrebbe essere l’ultimo Gran Premio per Mattia Binotto in qualità di Team Principal Ferrari. Al suo posto, i vertici della scuderia di Maranello avrebbero puntato sul francese Frederic Vasseur, attuale team principal Alfa Romeo.

BINOTTO VERSO L’ADDIO

Ancora nessuna conferma arriva dalle parti interessate, ma non è più un mistero il fatto che la posizione di Mattia Binotto in seno alla Ferrari sia ormai sempre più in bilico. I rumors crescenti negli ultimi giorni vedrebbero infatti giunta al capolinea l’esperienza dell’ingegnere di Losanna a capo della scuderia, iniziata nel 2019 al posto di Maurizio Arrivabene. Il tecnico svizzero pagherebbe un quadriennio contraddistinto da poche soddisfazioni e da risultati non all’altezza delle aspettative, soprattutto in un 2022 più volte etichettato alla vigilia come la stagione del rilancio.

Al di là delle quattro vittorie ottenute nella prima parte del campionato (dopo ben tre anni di digiuno), la Ferrari ha infatti mostrato di non riuscire a reggere il confronto con i propri diretti competitor dal punto di vista dello sviluppo, spesso evidenziando a più riprese errori strategici ed incertezze gestionali. In più, Binotto pagherebbe anche un rapporto ormai deteriorato con Charles Leclerc, il talento da cui la squadra intende ripartire per andare a caccia del titolo iridato.

VASSEUR NUOVO TEAM PRINCIPAL?

Il nome più gettonato per sedersi in sella al Cavallino a partire dal prossimo mese di Gennaio sembra essere quello di Frederic Vasseur, attuale boss del team Sauber Alfa Romeo. L’ingegnere francese, 54 anni, vanta degli ottimi rapporti con i vertici del gruppo Stellantis, oltre ad un curriculum di grande esperienza nel ruolo che lo ha visto imporsi quale manager di successo già nelle formule minori. Il suo primo incarico in Formula 1 come team principal è datato 2016, prima del suo ingresso in Sauber come amministratore delegato e responsabile della squadra corse. Nel corso della sua carriera ha allevato diversi piloti poi capaci di imporsi ad alto livello anche in Formula 1: tra di essi Charles Leclerc, l’attuale coppia Mercedes formata da Lewis Hamilton e George Russell, oltre a Valtteri Bottas ed Esteban Ocon.

Difficile che possano arrivare delle conferme ufficiali in tal senso prima di Abu Dhabi: di certo, il clima nel team di Maranello non potrà essere dei più sereni, adesso che i rumors sulla futura guida del Cavallino sembrano essere diventati di pubblico dominio. Le ore di Binotto in Ferrari sono ormai contate?

Marco Privitera